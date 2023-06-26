كأس كونكاكاف الذهبية: سقوط صادم وقاتل لقطر أمام هايتي

الدوحة (أ ف ب) – تعرض المنتخب القطري لخسارة صادمة وقاتلة في بداية مشواره في كأس كونكاكاف الذهبية لكرة القدم بسقوطه أمام هايتي 2-1 الاحد، فيما تفوقت المكسيك على نظيرتها هندوراس برباعية نظيفة في افتتاح منافسات المجموعة الثانية للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الاميركية حتى 16 تموز/ يوليو المقبل.

© كارمن مانداتو / غيتي/ا ف ب

القطري باسم الرواي خلال مباراة منتخب بلاده ضد هندوراس ضمن دور المجموعات من كأس كونكاكاف الذهبية لكرة القدم في ملعب "أن آر جي" في هيوستن في 25 حزيران/يونيو 2023

إعلان اقرأ المزيد

ويشارك بطل آسيا للمرة الثانية تواليًا بعد النسخة الماضية 2021، بعد تجديد الدعوة التي تلقاها من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وكان المنتخب القطري قد بلغ نصف نهائي النسخة الماضية، قبل أن يخسر أمام الولايات المتحدة مكتفيًا بالمركز الثالث.

وكان العنابي (المصنف 61 عالميًا) يمّني النفس تحقيق الفوز الرسمي الأول تحت قيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، لكنه شرّع شباكه لهزيمة مفاجئة أمام خصمه، المصنف 87، الذي نجح في اقتناص الفوز في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبخلاف عدم استدعائه أبرز عناصر المنتخب مثل حسن الهيدوس، أكرم عفيف وخوخي بوعلام، اعتمد كيروش أمام هايتي على تشكيلة جديدة غاب عنها المعز علي، هداف النسخة الماضية بأربعة أهداف، والمحور عاصم مادبو، بعدما ارتأى جلوسهما على دكة البدلاء.

في هيوستن، تبادل المنتخبان الهجمات الخجولة في بداية الشوط الأول، قبل أن يفتتح يوسف عبد الرزاق النتيجة لقطر مستغلاً سوء تقدير حارس هايتي ألكسندر بيير في التقاط الكرة، ليسكنها بيمناه في الزاوية اليسرى (20).

وكاد همام الامين أن يضاعف النتيجة، لكن قذيفته اليسارية ارتطمت بالعارضة (35)، لتبادر هايتي بهجمات ضاغطة أثمرت عن ضربة جزاء احتسبها الحكم الجامايكي دانيون بارشمنت، بعد لمسة يد على طارق سلمان، وترجمها هداف المنتخب داكنز نازون الى يسار الحارس مشعل برشم (1+45).

وفي الشوط الثاني، أحكم منتخب هايتي سيطرته وضغط بكثافة، فصد القائم تسديدة لديريك إيتين (52)، قبل أن ينعش كيروش فريقه عبر إدخال علي أسد وتميم مفتاح بدلاً من جاسم جابر وحازم أحمد تواليًا.

وطالب المنتخب القطري بركلة جزاء (68) بعد احتكاك بين تميم مفتاح وبريان ألكوس داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم ارتأى إشهار البطاقة الصفراء لمفتاح بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وعبّر كيروش عن غضبه من أداء الحكم وقال عقب المباراة "حرمنا الحكم من ركلة جزاء واضحة. النتيجة لم تكن عادلة، لعبنا جيدًا امام منتخب قوي وسريع. قاتلنا وصنعنا العديد من الفرص".

وكاد عبد الرزاق يمنح الأفضلية لقطر مجدداً، لكن تسديدته ارتدت من القائم (76).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، انسّل البديل كارنيجي أنطوان داخل المنطقة، ومرر عرضية ترجمها فرانتزي بييروت بسهولة داخل المرمى (7+90).

واعتبر مدافع منتخب قطر بسام الراوي أن هذه البطولة تمثل فرصة جيدة للاعبين الشباب من أجل الاحتكاك.

قال في تصريحات لقنوات الكاس الرياضية بعد المباراة "المنتخب يضم مجموعة جديدة ولاعبين شباب. أتمنى أن نتعلم من الأخطاء خصوصًا أن هناك عناصر تلعب للمرة الأولى، وهذه المشاركة ستمنحهم الدافع المعنوي لتقديم الأفضل في المستقبل".

وفي المباراة الثانية، لم يجد المنتخب المكسيكي صعوبة في تجاوز هندوراس، بفضل تألق نجمه لويس رومو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الأولى قبل أن يضيف الثاني (23).

وفي الشوط الثاني، أضاف حامل اللقب 8 مرات آخرها عام 2019، هدفين عبر أوربيلين بينيدا (52) ولويس تشافيس الرابع (64).

وتقام الخميس عصرًا ومساء بالتوقيت المحلي لولاية أريزونا، مباريات الجولة الثانية إذ يلتقي العنابي وهندوراس، فيما تتواجه المكسيك وهايتي على صدارة المجموعة.

© 2023 AFP