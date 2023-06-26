ويمبانياما لن يشارك في كأس العالم لكرة السلة مع فرنسا (مقابلة)

باريس (أ ف ب) – لن يشارك الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما مع منتخب بلاده في كأس العالم لكرة السلة التي تنطلق في أواخر آب/أغسطس المقبل، مفضلا التركيز على موسمه الاول في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين مع سان أنتونيو سبيرز الذي اختاره كخيار أول في دارفت الدوري الاسبوع الماضي، وذلك وفق ما قاله في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" نُشرت الاثنين.

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قال النجم الخارق البالغ 19 عامًا "لن يكون ذلك واقعيًا من حيث التطور ولن يكون حكيمًا من الناحية الصحية".

واعتبر لاعب ميتروبوليتانز 92 السابق أن هذا القرار "حاسم" و"محبط" في الوقت عينه، مشيرًا إلى أن المشاركة في المونديال بين 25 آب/أغسطس و10 أيلول/سبتمبر كانت ستعني إجمالي "170 مباراة في 24 شهرًا"، بما فيها الموسم المقبل وأولمبياد باريس 2024.

أضاف اللاعب الفارع الطول (2.24 م) "آمل أن يتفهم الناس ذلك. (...) لا يزال منتخب فرنسا مهمًا بالنسبة لي. أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب معه. لكنني أعتقد أنها تضحية ضرورية".

وأكد ويمبانياما الذي خاض أول مباراة دولية مع فرنسا، بطلة أوروبا 2013، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضد ليتوانيا، أن سبيرز لم يضغط عليه للتخلي عن كأس العالم.

وأضافت "ليكيب" التي أجرت المقابلة في تكساس على هامش تقديمه من قِبَل ناديه الجديد، أنه اتخذ هذا القرار "بنفسه" بعد استشارة محيطه، الطاقم الطبي الذي يتابعه يوميًا، وكذلك العديد من المسؤولين في المنتخب ومدربه فنسان كوليه الذي سيعلن عن التشكيلة الاربعاء.

ووقعت فرنسا، حاملة برونزية المونديالين الاخيرين وفضية أولمبياد طوكيو عام 2021، في المجموعة الثامنة الى جانب كندا ولبنان ولاتفيا في المونديال الذي تستضيفه اليابان والفيليبين وإندونيسيا.

يُنظر إلى اللاعب على نطاق واسع على أنه موهبة لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيله، وهو الاكثر ترقبًا منذ ليبرون جيمس الذي كان الخيار الاول في درافت الدوري عام 2003.

© 2023 AFP