أن بي ايه: جاز يحصل على خدمات كولينز في صفقة تبادل مع هوكس (تقارير)

نيويورك (أ ف ب) – حصل يوتا جاز على خدمات اللاعب جون كولينز من أتلانتا هوكس في صفقة تبادل شملت رودي غاي وخيار في درافت دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في المستقبل، وفق ما أفادت تقارير عدة.

© براين سيريجو / غيتي/ا ف ب/ارشيف

حقق جون كولينز في موسم 2022-2023 مع أتلانتا هوكس معدلات 13.1 نقطة، 6.5 متابعات، 1.2 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين

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تفتح الصفقة التي لا يمكن إتمامها حتى 6 تموز/يوليو بموجب قواعد الدوري مع اقتراب فترة انتقال اللاعبين الاحرار، استثناءًا تجاريًا بقيمة 25.3 مليون دولار، وهو الأكبر في الدوري الاميركي، لهوكس، وفق ما ذكرت شبكة "اي أس بي أن" وموقع "ذي أثلتيك" الاثنين.

حقق كولينز (25 عامًا) المولود في يوتا والذي سيخوض موسمه السابع في الدوري معدلات 13.1 نقطة، 6.5 متابعات، 1.2 تمريرة حاسمة و1.0 تصد في المباراة الواحدة مع أتلانتا الموسم المنصرم.

سينضم في جاز إلى الفنلندي لوري ماركانين، الحاصل على جائزة أكثر لاعب تطورًا في الدوري الموسم المنصرم مع معدّل 25.6 نقطة في المباراة، الافضل في مسيرته، بالاضافة الى ووكر كيسلر الذي كان ضمن تشكيلة الموسم للاعبين المبتدئين.

لدى هوكس عام لاستخدام الاستثناء التجاري، والذي يمكن استخدامه لمساعدة الفريق على الاحتفاظ باللاعبين الأحرار أو استقدام المواهب للعب الى جانب نجمه تراي يونغ.

رودي غاي هو لاعب مخضرم في الدوري مع 17 موسمًا، لكنه اكتفى بلعب دور احتياطي الموسم الماضي محققًا معدلات 5.2 نقاط و2.9 متابعتين في المباراة الواحدة مع جاز.

أنهى يوتا الموسم الماضي في المركز الثاني عشر في المنطقة الغربية بسجل سلبي 37-45 وأخفق في التأهل الى الادوار الاقصائية.

أما هوكس فحل في المركز السابع في الشرقية (41-41) وبلغ الادوار الاقصائية عبر الملحق قبل أن يخسر من الدور الاول ضد بوسطن سلتيكس 4-2 في السلسلة.

© 2023 AFP