اليونسكو والاتحاد الأوروبي سيساعدان بتنظيم الذكاء الاصطناعي في الدول النامية

باريس (فرنسا) (أ ف ب) – أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في تمويل خطة للوكالة الأممية لدعم الدول النامية في إطار سن قوانين تنظّم الذكاء الاصطناعي.

© ميغيل مدينا / ا ف ب

شعار اليونسكو عند مدخل المنظمة في باريس في 14 أيلول/سبتمبر 2011

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وسيخصص الاتحاد الأوروبي أربعة ملايين يورو لتنظيم أنشطة وتقديم مشورة لحكومات الدول النامية.

وقالت رئيسة اليونسكو أودري أزولاي في بيان "في مواجهة التحديات الملحّة التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي، علينا التحرّك بشكل أسرع من خلال توفير مزيد من الدعم للبلدان ذات الدخل المنخفض".

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن عملها سيستند إلى توصيتها عام 2021 بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتي تستند إلى "تعزيز وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والاستدامة البيئية".

ولفتت إلى أن نحو 30 دولة تعمل بالأساس على قوانين تستند إلى هذه التوصية.

في حين أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى شركات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، سرّعت الكتلة وتيرة عملها نحو تنظيم التكنولوجيا حيث فاجأت التطورات السريعة التي تم الكشف عنها خلال العام الماضي العديد من الوسائل الإعلامية وصانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي.

الأسبوع الماضي، أعرب المشرّعون في البرلمان الأوروبي عن تأييدهم لنص أساسي قد يشكّل ركيزة القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي اعتبارًا من العام 2026، لكن المطورين المحليين والأجانب للذكاء الاصطناعي اعتبروه قاسيًا جدًا.

© 2023 AFP