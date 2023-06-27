بطولة إنكلترا: الكرواتي كوفاتشيتش الى مانشستر سيتي

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي مانشستر سيتي الانكليزي بطل الثلاثية الموسم المنصرم، الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش قادماً من تشلسي.

© دارين ستايبلز / ا ف ب/ارشيف

توج كوفاتشيتش بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ريال مدريد ومرة مع تشلسي

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وقال النادي الانكليزي في بيان "أنجز مانشستر سيتي عملية توقيع ماتيو كوفاتشيتش من تشلسي بعقد لمدة اربع سنوات".

وأضاف "خاض اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، 221 مباراة في خمسة مواسم مع تشلسي واحرز في صفوفه دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، كأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية بالاضافة الى اختياره لاعب العام في ناديه موسم 2019-2020".

وكشفت الصحف الانكليزية ان قيمة الصفقة بلغت حوالي 32 مليون دولار.

من ناحيته، قال كوفاتشيتش "هي خطوة رائعة بالنسبة لي ولا أطيق الانتظار للبدء مع سيتي".

وتابع "أي شخص شاهد هذا الفريق تحت قيادة بيب (المدرب الإسباني غوارديولا) يعرف مدى جودته. بالنسبة لي، هو الأفضل في العالم".

وأضاف الكرواتي الذي استهل مسيرته مع دينامو زغرب قبل انتقاله إلى إنتر الإيطالي وريال مدريد الإسباني ولعب 95 مباراة دولية "الألقاب التي فازوا بها واضحة ليراها الجميع، لكنهم أيضاً أفضل فريق كرة قدم".

ويأتي التعاقد مع كوفاتشيتش لتعويض غياب الالماني إيلكاي غوندوغان الذي انضم بصفقة انتقال حر إلى برشلونة الإسباني قبل أيام قليلة مع انتهاء عقده مع سيتي.

في المقابل، اثنى مدير كرة القدم في سيتي الإسباني تشيكي بيغيريستين على صفات الوافد الجديد "هو لاعب متعدد المواهب... لديه الكثير من الخبرة في الأندية الكبيرة وهو يفهم الدوري الإنكليزي الممتاز".

وأردف "لقد كان قراراً بسيطاً للغاية بإحضاره إلى سيتي لأنه يمتلك الصفات التكتيكية والفنية التي نبحث عنها في لاعب خط وسط".

© 2023 AFP