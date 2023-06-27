بطولة إنكلترا: توتنهام يتعاقد مع الحارس الإيطالي فيكاريو

لندن (أ ف ب) – تعاقد نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء مع الحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو قادماً من إمبولي مقابل صفقة تقدر بحوالي 20 مليون دولار.

© ميغيل ميدينا / ا ف ب/ارشيف

حارس مرمى امبولي غولييلمو فيكاريو انضم الى توتنهام الانكليزي رسميا مقابل صفقة بلغت حوالي 20 مليون دولار

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ويأتي انتقال فيكاريو (26 عاماً) إلى نادي شمال لندن تمهيداً لرحيل الحارس المخضرم الفرنسي هوغو لوريس البالغ 36 عاماً الذي دافع عن الوان توتنهام خلال 11 عاماً، وقبل 12 شهراً من نهاية عقده.

ويسعى مدرب توتنهام هوتسبر الجديد الأسترالي أنجي بوستيكوغلو إلى بناء فريق للمستقبل.

وبرز فيكاريو في الموسمين الماضيين مع إمبولي بعدما كان تنقل بين أندية أودينيزي وكالياري وبيروجيا وفينتسيا.

وبات فيكاريو ثاني صفقة يجريها توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية بعد الجناح السويدي ديان كولوسيفسكي الذي سيبقى بصورة دائمة مع النادي بعدما لعب معه معاراً من يوفنتوس الإيطالي.

© 2023 AFP