جيسي واترز يحل مكان تاكر كارلسون في البرنامج المسائي الرئيسي عبر فوكس نيوز

نيويورك (أ ف ب) – عينت محطة "فوكس" نيوز" التلفزيونية الأميركية المفضلة في صفوف المشاهدين المحافظين جيسي واترز ليحل مكان مقدم البرامج الراديكالي الشهير تاكر كارلسون الذي غادر المحطة.

© Jason Koerner / غيتي إيميدجز نورث اميركا/غيتي عبر ا ف ب

الصحافي الأميركي المحافظ جيسي واترز في صورة ملتقطة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في فلوريدا

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وأتى هذا التعيين الذي يشمل أحد أكثر البرامج متابعة في الولايات المتحدة في ساعة الذروة عند الساعة الثامنة مساء، في أجواء ضاغطة في فوكس نيوز التي يملكها قطب الإعلام الأسترالي-الأميركي روبرت موردوك.

فقد خسرت المحطة المقدم تاكر كارلسون المحافظ والاستفزازي وتراجع عدد متابعيها فيما وافقت على دفع 787,5 مليون دولار إلى شركة تصنيع أجهزة التصويت الالكترونية "دومينيون فوتينغ سيستيمز" لتجب محاكمة بتهمة التشهير متعلقة بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وكانت فوكس نيوز روجت على الهواء اتهامات أوساط دونالد ترامب بأن جو بايدن "سرق" الانتخابات.

في بيان، أعلنت فوكس نيوز أن مقدمة البرامج لورا إنغراهام ستطلق أمسيات المحطة عند الساعة 19,00 يليها برنامج "جيسي واترز برايمتايم" عند الساعة 20,00 اعتبارا من 17 تموز/يوليو ليحل مكان كارلسون. وسيحتفظ المقدم الراديكالي جدا شون هانيتي ببرنامجه عند الساعة 21,00 يليه بعد ساعة على ذلك برنامج غريغ غاتفلد.

وقالت سوزان سكوت رئيسة المحطة "فوكس نيوز تشانل هي المكان الذي تحدث فيه الأخبار والتحاليل في الولايات المتحدة منذ أكثر من 21 عاما".

وتدرج جيسي واترز البالغ 44 عاما في فوكس نيوز خلال عشرين عاما بدءا بمساعد منتج، ومعروف عنه أنه صحافي شرس ينصب "الكمائن" للأشخاص الذين يريد إجراء مقابلات معهم إن خلال محاكمات أو تظاهرات أو تجمعات سياسية.

نهاية العام 2021 دعا مشاركين في مؤتمر محافظ إلى "الإيقاع" بأنتوني فاوتشي مستشار البيت الأبيض لشؤون جائحة كوفيد الذي كان هدفا منتظما لليمين.

وقد تعرض لانتقادات لادلائه عبر التلفزيون بتصريحات ساخرة أو منتقدة للمهاجرين أو المشردين.

وغادر تاكر كارلسون المحطة فجأة نهاية نيسان/أبريل ونقل نشاطه في حزيران/يونيو إلى تويتر التي اشتراها إيلون ماسك.

ومنذ ذلك الحين تراجع عدد متابعي "فوكس نيوز" في حين أن برنامج تاكر كارلسون كان يستقطب بشكل وسطي 3,3 ملايين مشاهد في 2022 أي أفضل نسبة مشاهدة لبرنامج مسائي بين كل المحطات الإخبارية الأميركية.

© 2023 AFP