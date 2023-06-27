"دبليو تي ايه" تهدف للمساواة في الجوائز المالية لأهم دورات المضرب بحلول 2033

ميامي (أ ف ب) – أعلنت رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب "دبليو تي ايه" الثلاثاء عن خطط لإعادة النظر في روزنامتها لتشتمل على دورات مشتركة مع رابطة اللاعبين المحترفين "ايه تي بي" ستؤدي إلى المساواة في الجوائز المالية بين الجنسين في غضون السنوات العشر المقبلة.

ستحصل اللاعبات المحترفات لكرة المضرب على جوائز مالية متساوية للاعبين المحترفين في دورات مستوى 1000 مجتمعة بحلول عام 2027 بموجب روزنامة منقحة تهدف إلى المساواة بين الجنسين على جميع المستويات في غضون عقد من الزمن

إعلان اقرأ المزيد

وتشتمل الخطة على مشاركة أفضل اللاعبات بانتظام في دورات "دبليو تي ايه 1000 و500" والتي سيتم دمجها بعد ذلك مع دورات الرجال على المستوى نفسه. وستوزع في هذه الدورات جوائز مالية متساوية بحلول عام 2027، على أن تصل الدورات غير المدمجة والي تنظم لمدة أسبوع فقط إلى التكافؤ المالي بحلول عام 2033.

وتعتزم رابطة المحترفات زيادة عدد الدورات من المستوى 1000 إلى 10، وتنظيمها على فترة أسبوعين مع مشاركة أكبر، كما هي الحال في دورتي ميامي وإنديان ويلز الأميركيتين.

وانطلاقاً من هذا الاعتبار، فقد اتخذت دورة روما هذه الخطوة هذا العام، على أن تتبعها مدريد وبكين العام المقبل، وسينسيناتي ومونتريال في عام 2025 للوصول إلى المساواة في توزيع الجوائز المالية في 2027.

وستقام الدورات الأخرى من مستوى 1000 لمدة أسبوع في الدوحة ودبي في شباط/فبراير، وثالثة يتم تحديدها في تشرين الأول/أكتوبر، مع جوائز مالية متكافئة في غضون عقد من الزمن.

كما سيرتفع عدد دورات المستوى 500 إلى 17، تُنظم في طوكيو وبريسبين وتشارلستون وسان دييغو وواشنطن وسيول وبرلين وأديلايد وأبو ظبي وإيستبورن ومونتيري وستراسبورغ وتشنتشاو وشتوتغارت، بالإضافة إلى كأس الاتحاد ودورتين لم يتم الإعلان عنهما.

© 2023 AFP