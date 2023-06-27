دورة إيستبورن: جابر الى ثمن النهائي

ايستبورن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – بلغت التونسية أنس جابر المصنفة رابعة ثمن نهائي دورة إيستبورن الانكليزية على الملاعب العشبية في كرة المضرب، بفوزها على الإيطالية جاسمين باوليني 6-3 و6-2 الثلاثاء في الدور الأول.

© غلين كيرك / ا ف ب

التونسية أنس جابر خلال الدور الاول من دورة ايستبورن الانكليزية ضد الايطالية جاسمين باوليني في 27 حزيران/يونيو 2023

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واستعادت التونسية السادسة عالميًا توازنها عقب تجريدها الاسبوع الماضي من لقبها بطلة لدورة برلين بخروجها الصادم من الدور الاول أمام الالمانية يولي نايمير (120 عالميًا) 6-7 (4-7) و4-6.

واحتاجت جابر البالغة من العمر 28 عامًا الى 66 دقيقة فقط لتحقيق فوزها الثاني على باوليني بعد الأول في دور الـ64 لدورة مدريد العام الماضي.

وتسعى جابر الى اللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية والثاني هذا العام بعد دورة تشارلستون الاميركية وبالتالي رفع معنوياتها قبل المشاركة مطلع الاسبوع المقبل في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى التي بلغت مباراتها النهائية العام الماضي.

وفرض التعادل نفسه في الأشواط الستة الأولى من المجموعة الأولى قبل أن تنجح "وزيرة السعادة" في كسر إرسال منافستها في الشوطين السابع والتاسع وتنهيها في صالحها 6-3.

وضربت جابر بقوة مطلع المجموعة الثانية بكسر إرسال الإيطالية في الشوط الثاني وتقدمت 2-0، لكن باوليني ردت التحية في الشوط الخامس مقلصة الفارق الى 2-3.

واستعادت جابر كسر الارسال مباشرة في الشوط السادس وتقدمت 4-2 قبل أن تكسر ارسال الايطالية للمرة الخامسة في المباراة والثالثة في المجموعة الثانية عندما فعلتها في الشوط الثامن وحسمتها في صالحها 6-2.

وتلعب جابر في الدور المقبل مع الايطالية الاخرى كاميلا جورجي او البريطانية هيذر واتسون.

© 2023 AFP