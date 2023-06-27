دينيس سواريس يعود مجددًا الى صفوف فياريال

برشلونة (أ ف ب) – أعلن فياريال خامس الدوري الاسباني لكرة القدم الثلاثاء عودة لاعب وسطه السابق دينيس سواريس إلى صفوفه بعد نهاية عقده مع سلتا فيغو.

لاعب وسط إسبانيول دينيس سواريس (يمين) يحاول انتزاع الكرة من لاعب وسط برشلونة الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ خلال مباراة الفريقين في الدوري الاسباني في 14 ايار/مايو 2023.

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وقال فريق الغواصات الصفراء في بيان على موقعه الرسمي "(سواريس) سيرتدي القميص الأصفر على مدى المواسم الثلاثة المقبلة"، مؤكدًا أن عقده معه ينتهي في حزيران/يونيو عام 2026.

ولعب اللاعب السابق لمانشستر سيتي الانكليزي وبرشلونة والبالغ من العمر 29 عامًا، الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع إسبانيول الذي هبط الى الدرجة الثانية.

وانضم سواريس إلى فياريال في عام 2015 قادمًا من إشبيلية، قبل أن يعود إلى برشلونة في العام التالي بعد تفعيل الفريق الكاتالوني لبند إعادة الشراء بعد موسم مع فريق الغواصات (2015-2016).

وتألق سواريس في تجربته الاولى مع فياريال وساهم في بلوغ الفريق نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" واحتلال المركز الرابع في الدوري الإسباني.

وفشل سواريس في فرض نفسه في صفوف برشلونة الذي أعاره إلى أرسنال الانكليزي (2019) قبل أن يبيعه إلى سلتا فيغو صيف العام ذاته مقابل 13 مليون يورو (14 مليون دولار).

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