رئيس سيراليون يفوز بولاية جديدة

فريتاون (أ ف ب) – أعيد انتخاب رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو لولاية جديدة بحصوله على 56,17 بالمئة من الأصوات، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الانتخابات الثلاثاء، في نتيجة شكّكت بنزاهتها المعارضة.

© كريم جعفر / اف ب

رئيس سيراليون ليون جوليوس بيو في المؤتمر الخامس للدول الأقل تنمية في الدوحة في 04 آذار/مارس 2023

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وحلّ منافسه الرئيسي سامورا كامارا ثانيا مع 41,6 بالمئة من الأصوات، على ما أظهرت النتائج النهائية التي أعلنها رئيس اللجنة محمد كينوي كونيه في فريتاون.

وما أن صدرن هذه النتائج، حتى أكّد كامارا في تغريدة رفضه "القاطع" فوز منافسه، مؤكّداً أنّ النتيجة "غير جديرة بالثقة".

وأضاف "سأتجاوز هذه المهزلة وأتعهّد مواصلة النضال من أجل سيراليون أفضل"، من دون أن يكشف عمّا ينوي فعله.

وفي وقت سابق، شكّك، حزب "مؤتمر عموم الشعب" المعارض بالنتيجة، وندّد في بيان بافتقار مفوضية الانتخابات للشفافية والمسؤولية.

وأشار الحزب إلى شحّ المعلومات حول المراكز والدوائر الانتخابية التي جاءت منها بطاقات الاقتراع.

وقال حزب كامارا "نرفض رفضا قاطعاً إعلان رئيس مفوضية الانتخابات عن مثل هذه الأرقام المفبركة".

وخلال مؤتمر صحافي عقدوه مساء الإثنين، أعرب مراقبو الاتحاد الأوروبي عن شعورهم بأنّ الافتقار إلى الشفافية والتواصل من قبل السلطة الانتخابية أدّى إلى حالة عدم الثقة هذه.

وأضافوا أنّهم تلقّوا تقارير عن حوادث عنف في ستّ مناطق وشهدوا أعمال عنف مباشرة في سبعة مراكز خلال ساعات الاقتراع وثلاثة أخرى خلال مرحلتي إغلاق مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.

وتم تسجيل نحو 3,4 مليون شخص للاقتراع في انتخابات السبت التي تنافس فيها 12 مرشّحاً ومرشحة، لكنّ المنافس الرئيسي لبيو كان كامارا.

وكان بيو من حزب شعب سيراليون قد فاز بفارق ضئيل على كامارا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية عام 2018.

وعمل الرئيس البالغ 59 عاماً، وهو زعيم انقلابي سابق في التسعينات، على تعزيز التعليم وحقوق المرأة خلال ولايته الأولى.

وكامارا، وزير الخارجية والمالية السابق البالغ 72 عاماً، يواجه محاكمة مطوّلة بتهم باختلاس أموال عامة، وهي قضية يقول إنّ دوافعها سياسية.

© 2023 AFP