لي تشيانغ: نتوقع تحقيق هدف النمو المحدد للعام 2023

تيانجين (الصين) (أ ف ب) – قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الثلاثاء إن الصين بصدد تحقيق هدف النمو المرسوم للسنة الراهنة رغم تباطؤ الانتعاش في ثاني اقتصاد عالمي.

© وانغ جاو / ا ف ب

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ يلقي خطابا في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين في 27 حزيران/يونيو 2023

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وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين سجل 3 % العام الماضي بعيدا عن الهدف الرسمي المحدد ب5,5 % وهو من الأبطأ منذ أربعة عقود.

في العام 2023 حددت الحكومة هدف النمو عند "5 % تقريبا".

وقال رئيس الوزراء الصيني الذي يشرف على شؤون الاقتصاد في البلاد "هذه السنة نتوقع أن نحقق هدف النمو المتمثل بحوالى 5 % الذي حددناه في مطلع العام".

وجاء كلام لي تشيانغ المسؤول الثاني في البلاد في افتتاح منتدى تيانجين الاقتصادي العالمي في شمال الصين.

وأتت هذه التصريحات في حين يواجه ثاني أكبر اقتصاد عالمي صعوبات عدة.

فالانتعاش المأمول بعد جائحة كوفيد إثر رفع القيود الصحية نهاية العام 2022 يعاني تباطؤا في الأسابيع الأخيرة وصعوبات في بعض القطاعات.

ويلقي عبء الديون المفرطة في قطاع العقارات أحد أهم دعائم النمو، وتراجع الاستهلاك في ظل عدم يقين في سوق العمل والتباطؤ الاقتصادي العالمي و تأثيره على الطلب، بثقلها على الاقتصاد الصيني.

بغية تحفيز النشاط، عمد المصرف المركزي في الأسابيع الأخيرة إلى خفض نسب الفائدة في وقت يدعو فيه الكثير من خبراء الاقتصاد إلى إقرار خطة انعاش.

إلا ان السلطات تستبعد هذا الخيار حتى الآن على ما يبدو، مفضلة تدابير محددة.

© 2023 AFP