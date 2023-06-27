مونديال السيدات 2023: نفاذ تذاكر المباراة الافتتاحية لأستراليا (فيفا)

ويلينغتون (أ ف ب) – ستخوض أستراليا مباراتها الافتتاحية في كأس العالم للسيدات التي تستضيفها مع نيوزيلندا اعتبارًا من الشهر المقبل، أمام ملعب ممتلئ بالكامل، وفق ما أفاد مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكالة فرانس برس الثلاثاء.

© سعيد خان / ا ف ب/ارشيف

(من اليسار الى اليمين) لاعبات منتخب أستراليا سارة هانتر، كورتني نيفن وكلير هانت أمام كأس العالم للسيدات خلال جولة في حديقة تارونغا في سيدني في 8 حزيران/يونيو 2023

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قال النيوزيلندي ديف بيتش، الرئيس التنفيذي لكأس العالم للسيدات، إن تذاكر المباراة الافتتاحية لأستراليا ضد ايرلندا في 20 تموز/يوليو في ستاديوم أستراليا في سيدني الذي يتسع لـ80 ألف متفرج قذ نفذت.

أضاف "لا توجد (أي تذكرة) متاحة راهنًا".

ويتوقع بيتش أن تنفذ أيضًا تذاكر المباراة الافتتاحية للبطولة التي تخوضها نيوزيلندا ضد النروج في أوكلاند قبل ساعات من مباراة أستراليا، مضيفًا "سيكون يومًا كبيرًا لكرة القدم النسائية".

قبل أقل من 25 يومًا على انطلاق المونديال، قال رئيس البطولة إنه لم يتبق سوى "بضعة آلاف" من التذاكر لمباراة نيوزيلندا الافتتاحية في إيدن بارك الي يتسع لـ40 ألف مشجع.

قال بيتش ردًا على سؤال عما إذا كانت ستنفذ تذاكر المباراة الافتتاحية على الرغم من المخاوف بشأن انخفاض المبيعات في نيوزيلندا "نعم، بالتأكيد".

قال فيفا إن نحو 1.1 مليون تذكرة بيعت للمباريات الـ64 في البطولة.

من جهتها، أعربت مسؤولة كرة القدم النسائية في فيفا، ساراي بارمان من ساموا، عن قلقها بشأن انخفاض مبيعات التذاكر في نيوزيلندا حيث يكافح المنتخب لتقديم المستويات المطلوبة.

لم يحقق أي فوز في مبارياته العشر الاخيرة وستكون الفرصة متاحة ليرفع معنوياته قبل البطولة بلقاء ودي أخير على أرضه ضد فيتنام في العاشر من تموز/يوليو.

قال بيتش إن 270 ألف تذكرة بيعت في نيوزيلندا و830 ألف في أستراليا.

وأصر على أن هذه الأرقام المتباينة تعكس أيضًا فارق عدد السكان بين أستراليا البالغ عددهم 26 مليون مقابل خمسة ملايين في نيوزيلندا.

© 2023 AFP