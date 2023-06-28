إسرائيل توظّف التكنولوجيا في الزراعة من أجل المستقبل

إيال (اسرائيل) (أ ف ب) – في ظل مفاقمة تغيّر المناخ والنمو السكاني التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة، توفّر التكنولوجيا الإسرائيلية اختراعات وأدوات متقدّمة لمساعدة المزارعين على التأقلم.

© مناحيم كاهانا / ا ف ب

مزارع يقود جرارا وسط شجيرات الأفوكادو في تجمه إيال في وسط إسرائيل بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2023

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يتحرّك جرار زراعي ببطء في حقل للأفوكادو في تجمع إيال الزراعي وسط إسرائيل لجمع غبار الطلع بواسطة قضبان معدنية مثبتة على مستشعرات كهروستاتيكية لمسحها بأفرع الشجيرات المتراصة.

تستخدم شركة "بلوم إكس" الإسرائيلية خوارزميات للتنبؤ بالوقت الأفضل لزيادة فعالية التلقيح الاصطناعي الذي يعوض نقص الحشرات المُلَقِحة وهي إحدى المشاكل التي تعاني منها الزراعة.

وتساعد هذه العملية في زيادة إنتاج المحاصيل ما يجعلها قادرة على مواكبة النمو السكاني في العالم على ما يقول مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي تاي ساد.

ويضيف ساد "عملية التلقيح التي نعتمدها ما هي إلا محاولة للتعامل مع العديد من المشاكل التي نواجهها والتي نتوقع أن تتفاقم في المستقبل" خاصة في ظل مخاطر تغير المناخ التي يواجهها العالم.

وبحسب ساد فإن "تكلفة زراعة بستان جديد أعلى بكثير من الاستفادة من بستان قديم".

يشرف أوفري يونغرمان سيلا على حقل لزراعة أشجار الأفوكادو والكاكي والقمح.

ويقول يونغرمان سيلا إن التلقيح هو الخطوة الأكثر صعوبة في عمله الإداري.

ويضيف متحدثا عن النحل الذي يعتبر المُلقّح الرئيسي للأفوكادو في إسرائيل "لا أعرف ما إذا كان سيأتي أم لا ومتى".

لكنه يشير إلى أن استخدامه لتقنية بلوم إكس إلى جانب نقل غبار الطلع، وهي عملية يقوم بها النحل في الأوضاع الطبيعية، أدى إلى زيادة في الإنتاج تصل إلى 40 في المئة.

ويشير يونغرمان سيلا بينما كان يقف بين أشجار الأفوكادو إلى التغيرات السريعة التي طرأت على القطاع منذ بدأ العمل في الزراعة قبل عقد.

ويقول "دخلت التكنولوجيا كل زاوية" في إشارة إلى أجهزة الاستشعار التي تقيس معايير التربة والطائرات المسيرة واستخدام قواعد البيانات الضخمة.

ضعف القوى العاملة

عدد تقرير حديث صادر عن "ستارت أب نيشن سينترال" وهي منظمة غير حكومة تروج للتكنولوجيا الإسرائيلية، أكثر من 500 شركة تكنولوجيا زراعية في إسرائيل.

ويشير شموئيل فريدمان الذي تقدم شركته "غرين فادي" خدمات الاستشارة الزراعية لدول في إفريقيا وآسيا والخليج إلى الطلب على التقنيات والخبرات الإسرائيلية.

ويضيف فريدمان الذي عمل في وزارة الزراعة الإسرائيلية لسنوات طوال "لدينا سمعة طيبة في الزراعة".

بالنسبة لفريدمان فإن الزراعة في إسرائيل، وإن لم تعد مقصد الأجيال الشابة، أصبحت أكثر استجابة للتحديات البيئية والنمو السكاني في العالم في ظل تطور التقنيات.

مع ذلك يبدو فريدمان غير راض عن عزوف القوى العاملة البشرية عن العمل في القطاع ويرى أن الأمر يمثّل مشكلة تعد من بين الأكبر التي يواجهها القطاع.

ويضيف "من الصعب العثور على قوى بشرية خاصة في الدول المتقدمة ... أنت بحاجة إلى بدائل سواء على شكل روبوتات أو آلات تحل محل الأيدي العاملة".

توصل يانيف ماور منذ أكثر من عقد للاستنتاج ذاته.

ويستعين ماور لإثبات رأيه بحادثة قديمة إذ يستذكر ظهور 20 رجلا يقطفون الفاكهة مع مذيع في برنامج تلفزيوني.

لكن المذيع وفق ماور الذي أسس ويدير شركة "تيفيل" المتخصصة في استخدام الطائرات المسيرة لقطف الفاكهة "بقي وحيدا في النهاية".

وقال "لا يوجد عدد كاف من المؤهلين للعمل وإذا ما نظرنا إلى المستقبل يتضح أن العدد سوف يقل".

ويستدرك "في الوقت نفسه ستزداد المحاصيل وسيكون هناك المزيد من الناس والاستهلاك. الفجوة آخذة في الاتساع وهنا تدخل الروبوتات".

تعمل ثماني طائرات مسيرة متصلة بمنصة في انسجام تام وباستخدام الذكاء الاصطناعي والرؤية الإلكترونية لتحليل صور الفاكهة التي تغذيها كاميراتها لتحديد الفاكهة الناضجة الجاهزة للقطف ومحتوى السكر والأمراض أيضا.

تعمل أنظمة "تيفيل" على أكثر من 40 نوعا مختلفا من التفاح والخوخ والمشمش والكمثرى في إسرائيل وإيطاليا والولايات المتحدة وتشيلي، وفق ماور.

ويشير ماور إلى استخدام الطائرات المسيرة لقطف الفاكهة برفق عن الأغصان ووضعها في سلال على المنصة.

رغم اعتماده على المسيرات إلا أن ماور يرى أن وجود أيد بشرية أمر أساسي للإشراف على عمل الطائرات المسيرة.

ويضيف من مقر شركته في وسط إسرائيل أن "النظام مستقل تماما بدءا من اتخاذ قرار بقطف الثمار ولونها وكيفية الوصول إليها وفصلها".

بالنسبة للمزارع يونغرمان سيلا فإن إمكانيات التقنيات التي تعزز مجال عمله "البدائي" لا يمكن فهمها.

وأضاف "هذه البداية فقط".

© 2023 AFP