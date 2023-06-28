بايرن وكاين توصلا الى اتفاق لكن توتنهام رفض العرض (تقرير)

برلين (أ ف ب) – توصل بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الى اتفاق مع قائد إنكلترا هاري كاين لضمه الى صفوفه هذا الصيف، لكن توتنهام رفض عرضًا أوليًا قيمته 70 مليون يورو (76 مليون دولار)، وفق ما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية الأربعاء.

سجل هاري كاين 30 هدفًا مع توتنهام في موسم 2022-2023 من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

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يُعتقد أن معسكر كاين الذي ينتهي عقده مع سبيرز في 2024 وافق على هذه الخطوة، لكن بايرن يحتاج إلى اتفاق بشأن رسوم الانتقال مع توتنهام لإتمام الصفقة.

قدّم بايرن عرضًا بقيمة 70 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت لهدّاف منتخب إنكلترا، وفقًا لبيلد، بينما يطالب توتنهام بما لا يقل عن 100 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه الفتاك.

وأشارت تقارير الى أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى، بما فيها ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد، تطمع لضم كاين الذي قد يتطلع أخيرًا إلى الرحيل عن توتنهام بحثًا عن الألقاب.

وكان كاين الذي سجل 30 هدفًا في الدوري الموسم المنصرم قريبًا من إتمام صفقة الانتقال الى مانشستر سيتي مقابل 127 مليون جنيه إسترليني قبل موسم 2021-2022 لكن رئيس توتنهام دانيال ليفي رفض العرض.

ومع بلوغه سن الـ30 في تموز/يوليو، يرى كاين أن الوقت ينفد في مسيرته ليحقق لقبًا لا يزال غائبًا عن خزائنه.

يسعى بايرن وراء مهاجم من الصف الأول لملء الفراغ الذي تركه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي انضم إلى برشلونة بطل إسبانيا في عام 2022.

حقق النادي البافاري لقبه الحادي عشر على التوالي في المرحلة الاخيرة من الدوري الألماني الموسم المنصرم الذي كان مخيبًا للآمال بعد خروج مبكر من دوري ابطال اوروبا والكأس المحلية وأداء غير مقنع.

© 2023 AFP