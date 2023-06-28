بطولة إنكلترا: أرسنال يعزز هجومه بالألماني هافيرتس من تشلسي

باريس (أ ف ب) – عزز أرسنال خط هجومه الأربعاء بتعاقده مع الدولي الالماني كاي هافيرتس قادماً من تشلسي بعقد طويل الأمد، حسب ما أعلن وصيف الدوري الانكليزي لكرة القدم.

© جاستن تاليس / ا ف ب

لاعب وسط تشلسي الالماني كاي هافيرتس في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد نيوكاسل في الدوري الانكليزي الممتاز في 28 أيار/مايو 2023

إعلان اقرأ المزيد

ولم يتم الافصاح عن مدة العقد أو قيمة الصفقة، لكن الصحافة البريطانية أشارت إلى أن الصفقة بلغت قرابة 75 مليون يورو.

وهو أول تعاقد من العيار الثقيل يجريه أرسنال هذا الصيف، علماً أن نادي شمال لندن يتحضر لاستقدام لاعب وسط وست هام ديكلان رايس بحسب ما أعلنت تقارير صحافية محلية.

وسيمنح هافيرتس (24 عاماً) خط هجوم ارسنال المزيد من الفعالية، بفضل تقنياته واسلوبه، في حين يعتبر المهاجم الألماني الدولي الفارع الطول (1.93 م) من المؤثرين في "دي مانشافت" الذي ارتدى قميصه خلال 35 مباراة دولية وسجل 13 هدفاً.

قال مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا في بيان نُشر على موقع النادي على الإنترنت "كاي لاعب ذو جودة عالية. هو متعدد المراكز وذكي للغاية. سيضيف قوة إضافية إلى خط الوسط لدينا والتنوع في لعبتنا".

ووصل هافيرتس إلى تشلسي في صيف 2020 كموهبة جديدة صاعدة في الكرة الألمانية بعد أربع سنوات قضاها في باير ليفركوزن حيث حطّم الأرقام القياسية لاصغر لاعب يحقق انجازات في تاريخ النادي.

غير أن هافيرتس فشل في التسجيل بشكل دائم في "ستامفورد بريدج" حيث خاض بألوان تشلسي 139 مباراة وسجل 32 هدفاً ومرر 15 كرة حاسمة. دوّن اسمه في سجلات فريق "البلوز" بعدما قاده للفوز بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدف الفوز الوحيد أمام مانشستر سيتي عام 2021.

© 2023 AFP