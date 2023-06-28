سباحة: ليديكي تتأهل الى بطولة العالم بثالث أسرع زمن في التاريخ في 800 م

لوس انجليس (أ ف ب) – حققت السباحة كايتي ليديكي، المتوجة بسبع ذهبيات أولمبية، المركز الاول في سباق 800 م حرة في بطولة الولايات المتحدة، لتسجل ثالث أسرع زمن في التاريخ في إنديانابوليس الثلاثاء.

© Sarah Stier / غيتي/ا ف ب

السباحة الاميركي كايتي ليديكي بعد فوزها في المركز الاول في بطولة الولايات المتحدة في سباق 800 م في إنديانابوليس في 27 حزيران/يونيو 2023

إعلان اقرأ المزيد

في البطولة التي تشكل أيضًا تجارب الفريق الاميركي المؤهلة الى بطولة العالم، حققت ابنة الـ26 عامًا زمن 8:07.07 دقائق بفارق 13 ثانية عن أقرب منافساتها، لتسجل أفضل نتيجة لها منذ أن حطمت الرقم القياسي العالمي في أولمبياد ريو 2016 (8:04.78 د).

وتأهلت بالتالي بسهولة الى بطولة العالم التي تستضيفها مدينة فوكووكا اليابانية بين 23 و30 تموز/يوليو، ستكون السادسة لها.

قالت بعد الفوز "كان رائعًا. كنت متحمسة فقط لبدء المنافسات".

هيمنت ليديكي على هذه المسافة منذ بداياتها الاولمبية في لندن 2012 وقد حققت اللقب في خمس بطولات عالم تواليًا وثلاث نسخ تواليًا من الالعاب الاولمبية.

لدى الرجال، اكتفى كايلب دريسل، المتوج بخمس ذهبيات في أولمبياد طوكيو عام 2021، بالمركز الـ29 في سباق 100 م.

انسحب دريسل، صاحب 7 ذهبيات أولمبية و14 لقبًا في بطولة العالم، العام الماضي من بطولة العالم في بودابست لأسباب صحية لم يُكشف عنها وعاد الى المنافسات فقط في لقاء متواضع في أتلانتا الشهر الماضي.

يخوض 3 منافسات أخرى هذا الاسبوع، 50 م حرة، 50 م فراشة و100 م فراشة.

© 2023 AFP