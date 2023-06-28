كأس كونكاكاف الذهبية: قطر لتضميد جراحها أمام هندوراس

الدوحة (أ ف ب) – يتطلع المنتخب القطري إلى تضميد جراح الخسارة الصادمة والقاتلة التي تلقاها أمام هايتي، عندما يواجه هندوراس عصر الخميس بالتوقيت المحلي لولاية أريزونا (فجر الجمعة بتوقيت الدوحة)، في ثاني مبارياته في كأس كونكاكاف الذهبية لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا حتى 16 تموز/يوليو المقبل.

لاعبو قطر يحتفلون بهدف المنتخب الاول ضد هايتي في الدور الاول من كأس كونكاكاف الذهبية في هيوستن، تكساس في 25 حزيران/يونيو 2023

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وفيما يسعى منتخب المكسيك، في المباراة التالية، إلى تحقيق فوزه الثاني في المجموعة الثانية وتأمين تأهله على حساب هايتي، سيحاول العنابي الاجتهاد لإحياء آماله "الصعبة" في التأهل إلى ربع النهائي وتكرار سيناريو النسخة الماضية عام 2021 عندما فاز على هندوراس بالذات بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ربع النهائي يومي 8 و9 تموز/يوليو، فيما يقام الدور نصف النهائي في 12 منه، على أن تُلعب المباراة النهائية يوم 16 تموز/يوليو في كاليفورنيا.

وتوّجت المكسيك باللقب 8 مرات مقابل سبعة للولايات المتحدة ولقب واحد لكندا.

وتأتي مشاركة الأدعم، الثانية توالياً ببطاقة دعوة في هذه البطولة التي ينظمها اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، في إطار استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة كأس آسيا التي يستضيفها على أرضه مطلع العام المقبل، علماً أنه بلغ نصف نهائي النسخة الماضية التي استضافتها الولايات المتحدة أيضًا، مكتفيًا بالمركز الثالث.

"ما لا يقتلنا، يجعلنا أقوى"

وقبل ساعات من خوض العنابي مرانه الرسمي، الأربعاء، على ملعب "ستايت فارم" في مدينة فينيكس في ولاية أريزونا، وجه المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش عبر منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة معنوية وتحفيزية إلى لاعبيه طالبهم فيها بـ"المحافظة على الإيجابية والتركيز والتحسن".

وقال كيروش الذي انتقد في تصريحات سابقة حكم المباراة السابقة أمام هايتي "شباب، إما الفوز أو التعلم! ما لا يقتلنا، يجعلنا أقوى".

تابع "(...) لقد بذلتم قصارى جهدكم (في المباراة السابقة) بأسلوب رائع".

وأرفق المدرب البرتغالي تغريدته بصور تُظهر ما اعتبره أخطاء على ثلاثة من لاعبيه داخل منطقة جزاء هايتي في المباراة التي حسمتها الأخيرة (2-1).

من ناحيته، أكد المسؤول الإعلامي للمنتخب القطري سعد سفر الكواري على أهمية البطولة بشكل عام للاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا في الدوحة، إذ يحاول المنتخب من خلالها تحقيق أكبر قدر من الإنسجام من المدرب الجديد.

وشدد الكواري على أن كيروش اختار قائمة اللاعبين للبطولة عن قناعة تامة وليس لمجرد سد خانة.

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب القطري التقرير الطبي لمهاجمه المعز علي (هداف النسخة الماضية) للتأكد من سلامته وقدرته على المشاركة في اللقاء من عدمه، بعدما فضل كيروش عدم الدفع به أمام هايتي بعد تعرضه لشد عضلي قبل المباراة.

وتضم قائمة قطر (المصنفة 61) والتي يغيب عنها وجوه الخبرة مثل حسن الهيدوس، خوخي بوعلام، وأكرم عفيف (أفضل لاعب في آسيا 2019)، 13 لاعبًا من خريجي أكاديمية أسباير، ويبلغ متوسط المباريات الدولية للاعبين الحاليين 27 مباراة.

وبعد 16 مشاركة سابقة أفضلها احتلاله وصافة نسخة 1991، يعوّل هندوراس (المصنف 80)، والذي ظهر بصورة متواضعة أمام المكسيك متكبدًا الخسارة برباعية نظيفة، على نجمه ألبرت إيل (27 عامًا) مهاجم فريق بريست الفرنسي، فضلاً عن تشكيلة شابة يقودها المدرب المحلي دييغو فاسكيس (52 عامًا) الذي تولى المهمة العام الماضي.

وسبق للعنابي أن تفوق على هندوراس في مناسبتين سابقًا (2021 في الكأس الذهبية، ووديًا في تشرين الاول/أوكتوبر العام الماضي).

© 2023 AFP