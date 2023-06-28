مقتل أربعة جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ بحسب السلطات الانفصالية

يريفان (ارمينيا) (أ ف ب) – قتل أربعة جنود أرمينيين الأربعاء في إقليم ناغورني قره باغ بنيران القوات الاذربيجانية كما أعلنت سلطات المنطقة الانفصالية المتنازع عليها منذ عقود بين الطرفين، فيما تجري الدولتان محادثات سلام بوساطة أميركية.

© توفيق باباييف / ا ف ب/AFP

نقطة التفتيش التي أقامتها اذربيجان عند مدخل ممر لاتشين الرابط الوحيد بين ناغورني قره باغ وارمينيا، في 2 أيار/مايو 2023.

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ويخوض البدان نزاعاً حول ناغورني قره باغ منذ أواخر الثمانينيات، ما أدّى إلى حربين شهدت آخرهما عام 2020 هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية كبيرة.

يأتي هذا الاعلان فيما تستضيف واشنطن منذ الثلاثاء مفاوضات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان بهدف تسوية النزاع في ناغورني قره باغ.

وقالت وزارة الدفاع الانفصالية في بيان على تويتر إن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع أرمينية".

وأضافت "قتل أربعة جنود أثناء أداء مهامهم نتيجة الاستفزاز الجديد من قبل أذربيجان".

وأشارت في بيان لاحق إلى أن الوضع على الحدود أصبح "مستقرًا نسبيًا".

تكررت الاشتباكات على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية رغم تفاوض الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين على اتفاقية سلام بوساطة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن "وحدات من القوات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في أراضي أذربيجان (...) أطلقت النار على مواقع للجيش الأذربيجاني" ما تسبب بإصابة جندي أذربيجاني.

وتستضيف واشنطن منذ الثلاثاء مفاوضات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان بهدف تسوية النزاع في ناغورني قره باغ. والتقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل منفصل الثلاثاء نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيحون بيرموف قبل ان يلتقيهما معا.

تجرى المحادثات بعيدا عن الإعلام في مركز للمؤتمرات يقع على مقربة من واشنطن ويفترض أن تستمر حتى الخميس.

"تطهير عرقي"

في وقت سابق هذا الشهر، اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان باكو بانتهاج سياسة "تطهير عرقي" في قره باغ، مشيرًا إلى أن حركة المرور مقطوعة في ممر لاتشين، وهو الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بالجيب الانفصالي.

تتهم يريفان منذ كانون الأول/ديسمبر جارتها بعرقلة وصول الإمدادات إلى المنطقة الانفصالية من خلال إغلاق ممر لاتشين.

وفي نيسان/أبريل، أقامت أذربيجان حاجز تفتيش عند مدخل ممر لاتشين.

من جهتها، تقول باكو إن نشطاء بيئيين أغلقوا الطريق في مرحلة أولى تنديدا بإقامة مناجم غير قانونية، مؤكدة أن نقل السلع الحيوية لم يتعطل.

لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتهمت أذربيجان بمنع مرور قوافل المساعدات الإنسانية إلى إقليم ناغورني قره باغ، ما يزيد من مخاوف نقص الغذاء والدواء.

ولطالما كانت روسيا تتوسط تاريخيًا بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين، لكن بروكسل وواشنطن نشطتا بشكل متزايد للتوسط بينهما مع تعثر موسكو في غزوها لأوكرانيا.

وفي نهاية حرب 2020، تمّ نشر قوات حفظ سلام روسية في ناغورني قره باغ، لكن كثيراً ما تتّهم يريفان هذه القوات بالتقاعس.

خلال الحرب الأولى التي أوقعت 30 ألف قتيل، سيطر الانفصاليون على ناغورني قره باغ ومناطق عازلة محيطة بهذا الجيب الجبلي.

خلال الحرب الثانية التي أوقعت 6500 قتيل، سيطرت اذربيجان على هذه المناطق العازلة وعلى قسم كبير من ناغورني قره باغ.

© 2023 AFP