نجمة الجمباز الأميركية بايلز تستعد للعودة إلى المنافسات في آب/أغسطس

باريس (أ ف ب) – تستعد نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز الغائبة عن البطولات منذ أولمبياد طوكيو 2021 للعودة إلى المنافسات بعدما تم ادراج اسمها ضمن قائمة الرياضيين المسجلين في بطولة الولايات المتحدة الكلاسيكية، حسب ما أفاد الاتحاد الأميركي للجمباز.

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وتشكّل بطولة الولايات المتحدة الكلاسيكية المقرر اقامتها في 4 و5 آب/أغسطس المقبل بروفة عامة قبل البطولة الوطنية للجمباز التي ستقام في نهاية الشهر ذاته في سان خوسيه، علماً أن عودة بايلز الأولى في عام 2018 بعد انقطاع دام عامين بعد ألعاب ريو 2016، كانت عبر بوابة هذه البطولة بالذات.

وأكد الاتحاد في بيان "التسجيل في بطولة الولايات المتحدة الكلاسيكية لا يضمن المشاركة".

وكانت بايلز (26 عاماً) مرشحة بقوة لحصد الذهب في أولمبياد طوكيو بعد ميدالياتها الذهبية الأربع قبل خمس سنوات في ريو، لكنها انسحبت من معظم المسابقات بسبب مشكلات نفسية ومخاوف صحية، معتبرة انها كانت تعاني من فقدان التوازن خلال دورانها في الهواء. أحرزت فضية الفرق والبرونزية في عارضة التوازن.

وساعدت نكستها في اليابان في تسليط الضوء على موضوع الصحة العقلية للرياضيين، وهو من المحرمات منذ فترة طويلة، وقالت حينها "طرح موضوع الصحة العقلية على الطاولة يعني الكثير بالنسبة لي لأن الناس بحاجة إلى إدراك أننا بشر".

اشتهرت بايلز بكشفها الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له من قبل طبيب المنتخب الوطني السابق لاري نصار، وخلال مسيرتها الزاخرة، توّجت بـ25 ميدالية في بطولة العالم بينها 19 ذهبية، وحصلت على وسام الحرية الرئاسي من الرئيس جو بايدن العام الماضي. كما استغلت الأميركية ابتعادها عن البطولات للارتباط بلاعب كرة القدم جوناثان أوينز في نيسان/أبريل الماضي.

© 2023 AFP