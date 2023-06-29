العراق يشجب حرق نسخة عن المصحف في السويد ويعتبره "عنصريا"

بغداد (أ ف ب) – شجبت الحكومة العراقية العمل "غير المسؤول" و"العنصري" لعراقي يقيم في السويد أقدم على حرق صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم الأربعاء خلال تجمع حصل على تصريح من الشرطة.

© جوناثان ناكستراند / ا ف ب

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وسبق وصدرت مواقف شاجبة لما حدث تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى من المغرب الذي استدعى سفيره في السويد وانقرة التي نددت "بأعمال مناهضة للاسلام" فيما أعلنت واشنطن "لطالما قلنا إن إحراق نصوص دينية سلوك عديم الاحترام ومسيء".

وداس سلوان موميكا وهو عراقي يبلغ 37 عاما فر من بلاده إلى السويد على نسخة من المصحف مرات عدة وأحرق صفحات منه على ما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس في المكان.

ونددت الحكومة العراقية بهذه الأعمال التي تحصل "بصورة متكررة من بعض أصحاب العقول والأنفس المريضة والمتطرفة" على ما جاء في بيان صدر ليل الأربعاء الخميس.

وتابع البيان أن "هذه الأعمال تنمّ عن روح عدوانية كريهة لا تمت إلى حرية التعبير بصلة، بل هو عمل من أعمال العنصرية والتحريض على العنف والكراهية".

وأضاف "هذا العمل الشنيع جرح مشاعر ملايين المسلمين بل أساء للشعوب الغربية نفسها، التي طالما تباهت باحتضان التنوع واحترام معتقدات الآخرين وحماية الأديان وحقوق معتنقيها".

وكانت أحداث مماثلة سجلت مرات عدة في السويد أو دول أوروبية أخرى بمبادرة من اليمين المتطرف أحيانا، أثارت توترات دبلوماسية.

وكانت تظاهرة جرت في كانون الثاني/يناير وأحرقت خلالها نسخة من المصحف في ستوكهولم أمام سفارة تركيا، أثارت غضب أنقرة والعالم الإسلامي وأدت إلى تظاهرات ودعوات لمقاطعة المنتجات السويدية.

ودعت الحكومة العراقية في بيانها "الحكومات المعنية إلى أخذ زمام المبادرة وردع هذه الحفنة من المتطرفين من الاستمرار في غيها ودفع الجميع نحو نتائج لا أحد يريدها".

© 2023 AFP