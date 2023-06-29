بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد يتوصل الى اتفاق لضم ماونت من تشلسي (تقارير)

لندن (أ ف ب) – توصل مانشستر يونايتد الى اتفاق لضم لاعب الوسط الدولي الانكليزي مايسون ماونت من تشلسي مقابل 55 مليون جنيه استرليني (69 مليون دولار)، وفق ما أفادت عدة تقارير الخميس.

© اينا فاسبندر / ا ف ب/ارشيف

لعب مايسون ماونت 129 مباراة مع تشلسي في الدوري الانكليزي الممتاز منذ 2019

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سيدفع يونايتد خمسة ملايين إضافية من المكافآت تعتمد على أداء ونجاح ماونت في أولد ترافورد، وفق ما أفادت التقارير.

وسيوقع ماونت (24 عامًا) الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني العام المقبل، على عقد لمدة خمس سنوات مع خيار تمديد لعام إضافي.

تخرج ماونت من أكاديمية تشلسي وخاض موسمًا معارًا الى فيتيس الهولندي (2017-2018) وآخر مع دربي كاونتي (2018-2019).

خاض مباراته الاولى مع تشلسي في آب/أغسطس 2019 وسيغادر الفريق بعد أن لعب 129 مباراة معه في الدوري الممتاز سجل خلالها 27 هدفًا مع 22 تمريرة حاسمة.

حقق مع البلوز لقب دوري أبطال أوروبا 2021 وكأس العالم للاندية.

دوليًا، خاض 36 مباراة مع المنتخب الانكليزي وبدأ أساسيًا في نهائي كأس أوروبا عام 2021 الذي خسره بركلات الترجيح ضد ايطاليا.

أحرز لاعب الوسط المهاجم 3 أهداف فقط في الدوري الموسم المنصرم مع تراجع مستواه ومعاناته من الاصابات، علمًا ان تشلسي حل في المركز الثاني عشر.

يسعى تشلسي، تحت قيادة مدربه الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إلى تقليص عدد اللاعبين في تشكيلته المتضخمة بعد فورة الإنفاق الضخمة صيف العام الماضي ومطلع الحالي.

تخلى نادي غرب لندن عن الحارس السنغالي إدوار مندي ومواطنه المدافع خاليدو كوليبالي اللذين انتقلا الى الدوري السعودي ولاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش المنتقل الى مانشستر سيتي بطل إنكلترا.

حلّ يونايتد ثالثًا الموسم المنصرم بإشراف المدرب الهولندي إريك تن هاغ وحقق لقب كأس الرابطة منهيًا جفافًا عن الالقاب دام ستة أعوام، ولكنه عانى في تسجيل الاهداف.

© 2023 AFP