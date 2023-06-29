مضرب: المصنفة أولى عالميًا سابقًا فوزنياكي تعلن عودتها الى المنافسات

باريس (أ ف ب) – أعلنت الدنماركية كارولاين فوزنياكي، المصنفة أولى عالميًا سابقًا، الخميس، عودتها الى منافسات كرة المضرب بعد ثلاث سنوات من اعتزالها، على أن تشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام.

© غريغ وود / ا ف ب

حققت الدنماركية كارولاين فوزنياكي لقبًا واحدًا كبيرًا في مسيرتها في أستراليا المفتوحة 2018

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اعتزلت فوزنياكي (32 عامًا) في 2020 بعد أن حققت 30 لقبًا، بما فيها واحدًا في البطولات الاربع الكبرى في أستراليا المفتوحة 2018.

قالت عبر حسابها على إنستغرام "خلال السنوات الثلاث الماضية بعيدًا عن اللعبة، استطعت التعويض عن الوقت الضائع مع عائلتي، أصبحت أمًا ولديّ الآن طفلان جميلان وأشعر بالامتنان الشديد لذلك".

تابعت "ولكن لا زالت لدي أهداف لأحققها. أريد أن أظهر لطفليّ أنه بإمكانك تحقيق أحلامك بغض النظر عن عمرك أو دورك. قررنا كعائلة أن الوقت قد حان. سأعود للعب ولا يمكنني الانتظار!".

لفوزنياكي طفلان من لاعب دوري كرة السلة الاميركي السابق ديفيد لي، أوليفيا البالغة من العمر سنتين وجيمس الذي ولد في تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

وقالت في مقالة كتبتها في مجلة "فوغ": "سألعب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. هناك أجواء مثيرة في نيويورك لا أشبع منها، وقد لعبت بشكل جيد هناك لسنوات وسنوات" حيث حلّت وصيفة عامي 2009 و2014.

وقد كشف منظمو رابعة البطولات الكبرى الخميس أنهم وجهوا دعوة للدنماركية للمشاركة.

أضافت فوزنياكي "سأبدأ في دورة مونتريال كي أستعيد الحس" بين 7 و13 آب/أغسطس قبل التوجه الى نيويورك.

أضافت "بعد ذلك، سيكون لدي بضعة أشهر للاستعداد لأستراليا المفتوحة، ثم أنطلق من هناك. أولمبياد باريس (2024) هو حتمًا هدف أيضًا".

ارتقت فوزنياكي إلى صدارة التصنيف العالمي لأول مرة في 2010 واعتزلت بعد بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020 بعد معاناة من التهاب المفاصل الروماتويدي.

تٌعتبر الاميركية سيرينا وليامس والبلجيكية كيم كلايسترز والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا من بين اللاعبات اللواتي عدن إلى المنافسات بعد الإنجاب.

قالت فوزنياكي "أريد أن أثبت أنه يمكنك القيام بالأمرين معًا".

© 2023 AFP