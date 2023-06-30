الاسترالي أرون موي يعلن اعتزاله كرة القدم

سيدني (أ ف ب) – اعلن لاعب وسط سلتيك الاسكتلندي ومنتخب أستراليا أرون موي الجمعة اعتزاله كرة القدم مع مفعول فوري.

© كيرييل كودريافتسيف / ا ف ب

لاعب وسط استراليا ارون موي (يسار) يحاول التصدي لنجم الارجنتين ليونيل ميسي خلال مباراة المنتخبين في مونديال قطر 2022. 3 كانون الاول/ديسمبر 2022

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ويعتبر موي البالغ من العمر 32 عاما (57 مباراة دولية و7 اهداف) ركيزة أساسية في صفوف منتخب أستراليا الذي خاض في صفوفه باكورة مبارياته الدولية عام 2012 وشارك في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.

بعد تجارب عدة في أندية هادرسفيلد وبرايتون الإنكليزيين، شنغهاي الصيني، انتقل العام الماضي الى سلتيك حيث ساهم في احرازه ثلاثية محلية بقيادة المدرب الاسترالي أنج بوستيكوغلو المنتقل لتدريب توتنهام الإنكليزي.

وقال موي في بيان "حصلت على شرف اللعب الى جانب افضل ما أنجبته الملاعب الاسترالية من لاعبين، ونسجت علاقات صداقة على مدى الحياة طوال مسيرتي".

وتابع "اتخاذ قرار الاعتزال كان في غاية الصعوبة لكني أعتقد أن الوقت قد حان لمنح الفرصة امام الجيل القادم لعيش تجربة كرة القدم العالمية".

© 2023 AFP