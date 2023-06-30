تشلسي يتعاقد مع الدولي السنغالي جاكسون من فياريال

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي تشلسي صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الإنكليزي لكرة القدم الجمعة تعاقده مع المهاجم الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون لمدة ثماني سنوات قادما من فياريال الإسباني.

السنغالي نيكولاس جاكسون مهاجم فياريال الاسباني (يمين) مع زميله البرتو مورينو خلال مباراة ضد قادش في الدوري الاسباني في 24 ايار/مايو 2023

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وعلق المديران الرياضيان للنادي اللندني لورانس ستيوارت وبول وينستانلي على الصفقة في بيان "يسعدنا أن نرحب بنيكولاس في تشلسي. إنه لاعب يتمتع بإمكانيات كبيرة، كما أظهر الموسم الماضي مع فياريال. نعتقد أنه مستعد لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته ونتطلع إلى رؤيته يعمل مع مدربنا الجديد (الارجنتيني) ماوريسيو بوكيتينو وزملائه".

ولم يحدد النادي اللندني قيمة صفقة التعاقد مع جاكسون المولود في غامبيا والبالغ من العمر 22 عاما، بيد أن وسائل الإعلام أشارت إلى أنها تمت مقابل 32 مليون جنيه إسترليني (37 مليون يورو).

وسجل جاكسون الذي لعب ثلاث مباريات دولية مع أسود التيرانغا، 12 هدفا في الدوري الإسباني العام الماضي.

وهي الصفقة الاولى هذا الصيف لتشلسي الذي ركز بشكل أساسي على تقليص تشكيلته مع رحيل الفرنسي نغولو كانتي بنهاية عقده الى اتحاد جدة بطل الدوري السعودي والسنغاليين حارس المرمى إدوار ميندي والمدافع خاليدو كوليبالي الى صفوف الاهلي والهلال السعوديين تواليا.

كما تخلى تشلسي عن خدماته لاعب وسطه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش المنتقل إلى مانشستر سيتي بطل الدوري، والألماني كاي هافيرتس إلى جاره أرسنال، وروبن لوفتوس-تشيك إلى ميلان الايطالي، بينما قد يوقع مايسون ماونت قريبًا مع مانشستر يونايتد.

© 2023 AFP