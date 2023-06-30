جائزة النمسا الكبرى: فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة الوحيدة

سبيلبيرغ (النمسا) (أ ف ب) – سيطر سائق ريد بول بطل العالم في العامين الاخيرين ومتصدر الترتيب العام هذا الموسم الهولندي ماكس فيرستابن، على جولة التجارب الحرة الوحيدة لسباق جائزة النمسا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

إعلان اقرأ المزيد

وحقق فيرستابن، الساعي الى فوز سابع هذا الموسم، أسرع لفة من أصل 30 خاضها في التجارب، حيث سجل 1:05.742 دقيقة (خاض 30 لفة) متقدما على سائقي فيراري الإسباني كارلوس ساينس (1:05.983 د من أصل 32 لفة) وشارل لوكلير من موناكو (1:06.012 د، 33 لفة).

وجاء سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، رابعا بزمن 1:06.251 دقيقة (34 لفة) بعدما تصدر لفترة طويلة، وتفوق على سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس (1:06.262 د، 32 لفة).

وقال هاميلتون الذي لا يزال يبحث عن فوزه الاول منذ عام 2021 "السيارة تبدو على ما يرام".

وعلى غرار سباق أذربيجان، المرحلة الرابعة من بطولة العالم، سيتم الاكتفاء بجولة تجارب حرة وحيدة، تليها فترة أولى "كلاسيكية" للتجارب التأهيلية لاحقا لتحديد مراكز الانطلاق خلال سباق الاحد.

وسيتم تخصيص منافسات يوم غد السبت لسباق السبرينت، على أن يخوض السائقون فترة ثانية من التجارب التأهيلية سيطلق عليها تسمية "سبرينت شوت آوت" وفقاً للنظام نفسه لتجارب الجمعة ولكن أقصر، على أن تحدد ترتيب انطلاق سباق السبرينت المقام في اليوم نفسه.

في ما يأتي نتائج الجولة الأولى من التجارب الحرة:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:05.742 (30 عدد اللفات)

2. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:05.983 (32)

3. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:06.012 (33)

4. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:06.251 (34)

5. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:06.262 (32)

6. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:06.340 (29)

7. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:06.497 (27)

8. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:06.656 (31)

9. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:06.696 (28)

10. دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو-فيراري) 1:06.780 (33)

11. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:06.794 (23)

12. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:06.809 (36)

13. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:06.846 (30)

14. فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو-فيراري) 1:06.847 (33)

15. يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:06.985 (34)

16. نيك دي فريس (هولندا/ألفاتاوري) 1:07.017 (36)

17. لوغان سارجنت (الولايات المتحدة/وليامس) 1:07.018 (25)

18. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:07.202 (30)

19. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:07.287 (28)

20. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:07.368 (20)

© 2023 AFP