جائزة النمسا الكبرى: فيرستابن اول المنطلقين للمرة السادسة هذا الموسم

سبيلبيرغ (النمسا) (أ ف ب) – ينطلق سائق ريد بول بطل العالم في العامين الاخيرين ومتصدر الترتيب العام هذا الموسم الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، بعدما حقق الجمعة أسرع توقيت في التجارب التأهيلية الرسمية على حلبة سبيرلبيرغ.

© فلاديمير سيميتشيك / اف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن (وسط) الى جانب سائقي فيراري شارل لوكلير من موناكو (يمين) والإسباني كارلوس ساينس جونيور (يسار) عقب فترة التجارب الرسمية لسباق جائزة النمسا الكبرى المرحلة التاسعة لبطولة العالم للفورمولا واحد في 30 حزيران/يونيو 2023

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وهي المرة السادسة التي ينطلق فيها فيرستابن من المركز الاول هذا الموسم والرابعة تواليا الـ26 في مسيرته الاحترافية.

وسجل فيرستابن 1:04.391 دقيقة متقدما على سائقي فيراري شارل لوكلير من موناكو (1:04.439 د) والاسباني كارلوس ساينس (1:04.581 د)، فيما جاء سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، خامسا خلف مواطنه سائق ماكلارين لاندو نوريس.

وحل سائق أستون مارتن الاسباني المخضرم فرناندو ألونسو، بطل العالم عامي 2005 و2006، سابعا خلف زميله في الفريق الكندي لانس سترول.

ويسعى فيرستابن إلى فوزه الرابع في النمسا للانفراد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في هذه الجائزة التي تقام في عقر دار فريقه ريد بول والذي يتقاسمه مع بطل العالم 4 مرات الفرنسي آلن بروست المتوج أعوام 1983 و1985 و1986.

ويتصدر الهولندي الترتيب العام بفارق 69 نقطة عن زميله في ريد بول المكسيكي سيرجيو بيريز السائق الآخر الوحيد الفائز بأحد السباقات هذا الموسم (السعودية وأذربيجان).

ويبدو "ماد ماكس" الفائز بالسباقات الأربع الأخيرة مرشحا بقوة لمواصلة سيرطته على بطولة العالم على حلبة ريد بول وأمام أنصاره الذين يأتون دائمًا بأعداد كبيرة.

لكن تحقيق ريد للثنائية على أرضه سيكون صعبا لأن سائقه الثاني بيريس سينطلق من المركز الخامس عشر. وهي المرة الرابعة تواليا يفشل فيها المكسيكي في التأهل الى التجارب التأهيلية الثالثة، الجزء الأخير من التصفيات.

وكان فيرستابن سيطر على جولة التجارب الحرة الوحيدة للسباق التي أقيمت اليوم.

وعلى غرار سباق أذربيجان، تم الاكتفاء بجولة تجارب حرة وحيدة، تلتها فترة "كلاسيكية" للتجارب التأهيلية تم تقديمها من السبت الى الجمعة بسبب سباق السرعة المقرر السبت.

وسيكون سباق السرعة غدا الثاني هذا الموسم من اصل ستة سباقات، بعد الأول في باكو.

وهنا نتائج الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:04.391 دقيقة

2. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:04.439 د

3. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:04.581 د

4. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:04.658 د

5. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:04.819 د

6. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:04.893 د

7. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:04.911 د

8. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:05.090 د

9. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:05.170 د

10. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:05.823 د

اولي/م م

© 2023 AFP