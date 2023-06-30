دورة ايستبورن: كيز تقصي غوف وتواجه كاساتكينا في النهائي

ايستبورن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – بلغت الاميركية ماديسون كيز، حاملة اللقب عام 2014، نهائي دورة ايستبورن الانكليزية على الملاعب العشبية، على حساب مواطتنتها كوكو غوف المصنفة سابعة عالميًا الجمعة، لتضرب موعدًا مع الروسية داريا كاساتكينا.

© غلين كيرك / ا ف ب

الاميركية ماديسون كيز بعد بلوغها نهائي دورة ايستبورن الانكليزية على الملاعب العشبية على حساب مواطتنتها كوكو غوف في 30 حزيران/يونيو 2023

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وتغلبت كيز (25 عالميًا) على غوف 6-3، 6-3 لتعود الى نهائي الدورة التي أحرزت فيها لقبها الاول في مسيرتها في سن الـ19.

وبلغت كيز هذا الاسبوع نصف نهائي دورة على الملاعب العشبية للمرة الاولى منذ تتويجها بلقب برمنغهام عام 2016.

قالت بعد الفوز "لم يكن عامًا جيدًا بالنسبة لي حتى الآن، لذا أن أصل الى النهائي هنا حيث حققت أول ألقابي أمر رائع".

أضافت "أنا سعيدة جدًا لأني تمكنت من اللعب مباراة غير معقّدة كثيرًا وتحقيق الفوز. أتطلع للنهائي".

وعادلت كيز بذلك سجل المواجهات مع غوف 2-2 وثأرت من خسارتها ضدها في ربع نهائي دورة دبي هذا العام.

وهذا أول نهائي لكيز منذ تتويجها في دورة أديلايد مطلع 2022 باللقب السادس في مسيرتها.

أما غوف فتلقّت ضربة قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، إذ كانت تأمل في أن تصل مع لقب الى لندن.

تلتقي كيز مع كاساتكينا، المصنفة الحادية عشرة عالميًا، الفائزة على الايطالية كاميلا جورجي (67) بنتيجة 6-2، 7-5.

وهذا النهائي الثاني هذا العام للروسية بعد أن حلّت وصيفة في أديلايد، وتأمل في رفع اللقب السابع في مسيرتها.

تتفوق كيز 8-2 في المواجهات المباشرة على كاساتكينا، لكن الروسية خرجت فائزة في اثنتين من آخر ثلاث مباريات.

ستكون هذه المباراة الاولى بينهما على العشب.

© 2023 AFP