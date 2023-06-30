مونديال السلة: سيمونز ينسحب من تشكيلة منتخب أستراليا

سيدني (أ ف ب) – أعلن بن سيمونز، لاعب بروكلين نتس الاميركي، انسحابه من تشكيلة منتخب أستراليا التي ستشارك في كأس العالم لكرة السلة بعد شهرين، وذلك من أجل التركيز على تعافيه من الاصابة.

© تيم نواشوكوو / غيتي/ا ف ب

الاسترالي بن سيمونز لاعب بروكلين نتس ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 25 كانون الثاني/يناير 2023

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استُبعد اللاعب الذي خاض مباراة كل النجوم (أول ستار) ثلاث مرات في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين من تشكيلة بلاده في أيار/مايو الماضي، لكن المدرب الاميركي-الاسترالي براين غوريان أبقى الباب مفتوحًا.

سبق أن ألمح سيمونز (26 عامًا)، أفضل لاعب مبتدئ في الدوري الاميركي عام 2018، أنه يأمل في أن يخوض مونديال السلة بعد أن غاب عن أولمبياد طوكيو 2021، ولكنه غاب عن المنافسات بسبب إصابة في الظهر.

قال الاتحاد الاسترالي لكرة السلة عبر حسابه على توتير "يريد بن التركيز أكثر على تعافيه ويتطلع ليكون جزءا من +بومرز+ (لقب المنتخب) في المستقبل. نتمنى له التوفيق في عملية تعافيه".

تستضيف اليابان وإندونيسيا والفيليبين النهائيات بين 25 آب/أغسطس و10 أيلول/سبتمبتر.

وقعت أستراليا، حاملة برونزية أولمبياد طوكيو وصاحبة المركز الرابع في مونديال 2019، في المجموعة الخامسة الى جانب اليابان وفنلندا وألمانيا.

© 2023 AFP