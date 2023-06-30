نسبة البطالة في منطقة اليورو مستقرة عند 6,5% أدنى مستواها التاريخي في أيار/مايو

بروكسل (أ ف ب) – بقي معدل البطالة في منطقة اليورو في أيار/مايو مستقرا عند 6,5% من القوى العاملة، وهو أدنى مستوى تاريخي له، بحسب بيانات نشرها معهد يوروستات الجمعة.

© كينزو تريبويار / ا ف ب/ارشيف

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في 16 حزيران/يونيو 2022

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ومؤشر البطالة في أدنى مستوياته منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الأوروبي تسجيل هذه الأرقام في نيسان/أبريل 1998 في الدول التي اعتمدت العملة الواحدة.

ومعدل البطالة في تراجع بمقدار 0,2 نقطة بالمقارنة مع أيار/مايو 2022.

وبلغت نسبة البطالة في مجمل الاتحاد الأوروبي 5,9% في أيار/مايو، بعد 6% في نيسان/أبريل.

وسجلت نسبة البطالة تراجعا كبيرا في أوروبا منذ منتصف 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي بعد فترة تفشي وباء كوفيد وما واكبها من انكماش تاريخي.

وبالرغم من تسجيل انكماش طفيف مجددا في منطقة اليورو في نهاية 2022 ومطلع 2023 نتيجة عواقب الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد، شهدت البطالة انكفاء طفيفا.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 حوالى 12,94 مليون رجل وامرأة في أيار/مايو، بينهم 11,01 مليونا في الدول العشرين التي تعتمد اليورو.

وبلغ معدل البطالة 7% في فرنسا، وهو مستواه في نيسان/أبريل، و2,9% في ألمانيا.

وسجلت أدنى معدلات بطالة في تشيكيا (2,4%) وبولندا (2,7%).

أما المعدلات الأعلى، ففي إسبانيا (12,7%) واليونان (10,8%).

وتستند بيانات يوروستات إلى تعريف مكتب العمل الدولي للبطالة. ويعتبر عاطلا عن العمل كل شخص بدون وظيفة بحث بشكل نشط عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة وجاهز لبدء العمل خلال الأسبوعين التاليين.

© 2023 AFP