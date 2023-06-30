ويمبلدون: ديوكوفيتش يستهل حملته نحو لقب ثامن قياسي ضد كاتشين

بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – يستهل حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش مشواره لمعادلة الرقم القياسي لعدد الالقاب في بطولة ويمبلدون ضد الارجنتيني بيدرو كاتشين في الدور الاول، مع احتمال مواجهة الاسترالي نيك كيريوس في ربع النهائي في إعادة لنهائي العام الماضي، وفق ما أسفرت القرعة الجمعة.

© دانيال ليل / ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

كما من الممكن أن يلتقي الصربي مع الروسي أندري روبليف او الكندي فيليكس-أوجيه ألياسيم في حال عدم بلوغ كيريوس ربع النهائي، مع إمكانية ملاقاة في المربع الاخير الايطالي يانيك سينر او النروجي كاسبر رود الذي أسقطه ديوكوفيتش في نهائي رولان غاروس هذا الشهر.

تنطلق ثالثة البطولات الاربع الكبرى الاثنين ويطمح ديوكوفيتش لتحقيق لقب خامس تواليًا وثامن في لندن لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله السويسري روجيه فيدرر، بعد أن رفع في رولان غاروس هذا الشهر لقبه الكبير الـ23 القياسي وفض الشراكة مع الاسباني رافايل نادال.

أما المصنف أول عالميًا الاسباني كارلوس ألكاراس فلم يسبق أن تجاوز الدور الرابع في مشاركتين في ويمبلدون ولكن بدأ يتأقلم على العشب بعد أن حقق في دورة كوينز الاسبوع الماضي لقبه الاول على هذه الارضية.

يبدأ حملته ضد الفرنسي جيريمي شاردي ولكن يواجه مسارًا صعبًا للادوار المتقدمة مع لقاء محتمل مع الاسترالي أليكس دي مينور، وصيف دورة كوينز، في الدور الرابع والدنماركي هولغر رونه السادس عالميًا في ربع النهائي.

أما المصنف الخامس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس يستهل مشواره ضد النمسوي دومينيك تيم بطل فلاشينغ ميدوز السابق في الدور الاول.

لدى السيدات، تبدأ البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميًا، التي اضطرت للانسحاب من الدور نصف النهائي لدورة باد هومبورغ الالمانية الجمعة بسبب وعكة صحية، مشوارها ضد الصينية جو لين.

كتبت عبر حسابها على إنستغرام "أنا آسفة ولكن عليّ أن أنسحب من مباراتي اليوم. قضيت ليلة صعبة بسبب بعض الحمى وتسمم غذائي محتمل".

تبقى أفضل نتيجة لها في ويمبلدون الدور الرابع عام 2021 مقابل ثلاثة ألقاب في رولان غاروس وواحد في فلاشينغ ميدوز.

أوقعتها القرعة في القسم الافضل نسبيًا، إذ من المحتمل ان تواجه الاميركية كوكو غوف في ربع النهائي ومواطنة الاخيرة جيسيكا بيغولا او الفرنسية كارولين غارسيا في دور الاربعة.

أما القسم الثاني من الجدول فجاء أصعب، إذ يضم حاملة اللقب الكازاخستانية ايلينا ريباكينا والبيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة والتونسية أنس جابر وصيفة العام الماضي في لندن.

تستهل جابر مشوراها ضد البولندية ماغدالينا فريخ.

أما المخضرمة الاميركية فينوس وليامس حاملة اللقب خمس مرات فتواجه في الدور الاول الاوكرانية ايلينا سفيتولينا وكلاهما تشارك ببطاقة دعوة.

© 2023 AFP