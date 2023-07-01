الدوري الأميركي للمحترفين: إرفينغ باق في دالاس وغرين يمدد عقده مع ووريرز (تقارير)

نيويورك (أ ف ب) – أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الجمعة عن توقيع صانع الألعاب كايري إرفينغ عقدًا مدته ثلاث سنوات مع ناديه دالاس مافريكس، وتمديد درايموند غرين لأربع سنوات مع غولدن ستايت ووريرز بطل دوري كرة السلة الأميركي العام الماضي، وذلك في اليوم الأول من فترة انتقالات اللاعبين الأحرار.

كايري إرفينغ (يمين) يحاول مراوغة درايموند غرين خلال مباراة بوسطن سلتيكس وغولدن ستايت ووريرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

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وقالت شبكة "إي إس بي إن" وموقع "ذي أثلتيك" إن إرفينغ اختار البقاء في تكساس مقابل 126 مليون دولار، مع سنة ثالثة اختيارية، بناءً على مبادرته.

وانتقل إرفينغ إلى صفوف مافريكس مطلع العام الحالي قادما من بروكلين نتس، وشكل ثنائيا خطيرا مع العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش دون أن ينجح في مساعدته على بلوغ الأدوار الإقصائية رغم حيث أنهى الموسم في المركز الحادي عشر للمنطقة الغربية.

وخاض إرفينغ 20 مباراة مع دالاس وبلغ معدله في المباراة الواحدة 27 نقطة و6 تمريرات حاسمة و5 متابعات.

وبرز إرفينغ الذي شارك في مباراة كل النجوم ثماني مرات، بشكل لافت مع كليفلاند كافالييرز الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية عام 2011 وتوج معه بلقب بطل الدوري عام 2016 قبل أن يتركه نهاية موسم 2016-2017 من اجل اللعب مع بوسطن سلتيكس.

وعرف إرفينغ بإثارته للجدل داخل وخارج غرف الملابس وتلطخت سمعته في المواسم الاخيرة عندما انتقل الى صفوف بروكلين نتس صيف 2020.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 31 عاما عن الكثير من المباريات الموسم قبل الماضي لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما أوقف ثماني مباريات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد أن أثار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يرتبط بفيلم معاد للسامية جدلا واسعًا حيث رفض الاعتذار، وكان أحد أسباب رحيله عن صفوف نتس.

من جهة أخرى، ذكرت شبكة "إي إس بي إن" وموقع "ذي أثلتيك" أن درايموند غرين وووريرز توصلا إلى اتفاق لتمديد العقد بينهما لمدة أربع سنوات مقابل 100 مليون دولار.

ويعتبر غرين الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع ووريرز بالذات عام 2012، أحد الركائز الاساسية في صفوف الفريق الى جانب النجمين الاخرين ستيفن كوري وكلاي طومسون وتوج معه بأربعة ألقاب 2015 و2017 و2018 و2022. يمتاز بمستوى ذكائه المرتفع ولعبه القتالي.

© 2023 AFP