بطل استقلال تيمور الشرقية زانانا غوسماو يؤدي اليمين رئيساً للحكومة

ديلي (تيمور ليشتي) (أ ف ب) – أدّت الحكومة الجديدة في تيمور الشرقية برئاسة زانانا غوسماو اليمين الدستورية السبت، مكرّسة بذلك عودة بطل استقلال البلاد إلى السلطة بعد ثماني سنوات على رحيله عنها.

© فالنتينو داريال سوسا / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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وبعد أكثر من عقدين على استقلالها عن أندونيسيا، لا تزال الدولة الفتيّة في جنوب شرق آسيا تعاني الفقر وتداعيات جائحة كوفيد وكوارث طبيعية مدمّرة تعرّضت لها.

ويبلغ عدد سكّان تيمور الشرقية 1.3 مليون نسمة يعيش أكثر من 40% منهم تحت خط الفقر.

وفي خطاب القسم قال غوسماو "رؤيتي هي لشعب أكثر ازدهاراً وتعلّماً ومهارات وابتكاراً، من أجل توفير مزيد من الوظائف وإعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية التي يمكنها بناء اقتصاد أفضل".

وكان حزب غوسماو "المجلس الوطني لإعادة إعمار تيمور الشرقية" فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو بـ41,6 في المئة من الأصوات، في حين حصل أبرز منافسيه، "الجبهة الثورية لتيمور الشرقية المستقلة" التي كانت تقود الائتلاف الحاكم، على 25,7 في المئة من الأصوات.

وأكّد غوسماو في خطابه أنّ "الحكومة ستعطي الأولوية لإصلاح النظام القضائي وكذلك للتنمية، بدءاً بالقرى، ولكن أيضاً لجلب خط أنابيب غاز +غريتر صن رايز+ إلى تيمور الشرقية"، في إشارة إلى مشروع غاز بحري طموح.

© 2023 AFP