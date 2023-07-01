جائزة النمسا الكبرى: فيرستابن يفوز بسباق السرعة

سبيرلبيرغ (النمسا) (أ ف ب) – احرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن سباق السرعة (سبرينت) في جائزة النمسا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد السبت.

© يورغ هوشموت / APA/ا ف ب

سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن يحيي الجمهور بعد فوزه بسباق السرعة في جائزة النمسا الكبرى لسباقات الفورمولا واحد. الاول من تموز/يوليو 2023

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وحل ثانيا زميله المكسيكي سيرخيو بيريس وثالثا الاسباني كارلوس ساينس (فيراري).

وكان فيرستابن حقق الجمعة أسرع توقيت في التجارب التأهيلية الرسمية على حلبة سبيرلبيرغ ما يؤهله للانطلاق في المركز الاول في السباق المقرر الاحد على حلبة سبيرلبيرغ. يذكر ان ترتيب انطلاق السباق الرسمي يعتمد على تجارب يوم الجمعة وليس على سباق السرعة.

وهي المرة السادسة التي ينطلق فيها فيرستابن من المركز الاول هذا الموسم والرابعة تواليا الـ26 في مسيرته الاحترافية.

ويسعى فيرستابن إلى فوزه الرابع في النمسا للانفراد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في هذه الجائزة التي تقام في عقر دار فريقه ريد بول والذي يتقاسمه مع بطل العالم 4 مرات الفرنسي آلن بروست المتوج أعوام 1983 و1985 و1986.

ويتصدر الهولندي الترتيب العام بفارق 71 نقطة عن زميله بيريس السائق الآخر الوحيد الفائز بأحد السباقات هذا الموسم (السعودية وأذربيجان).

وشهدت اللفة الاولى من سباق السرعة نجاح بيريس في تخطي فيرستابن ودفعه للخروج عن مسار الحلبة، لكن الهولندي رد له التحية في المنعطف التالي من خلال عملية كبح متأخرة غالقا المساحة امامه ليتخطاه.

وعلق فيرستابن على الحادثة الاولى بقوله في محادثة مع احد مهندسيه "لقد دفعني خارج الحلبة)، ما هذا التصرف؟". فرد عليه بيريس "ما الذي لا يعجب ماكس"؟.

بيد ان فيرستابن نجح في توسيع الفارق ليجتاز خط النهاية متفوقا بحوالي 20 ثانية.

ويبدو "ماد ماكس" الفائز بالسباقات الأربعة الأخيرة مرشحا بقوة لمواصلة سيطرته على بطولة العالم على حلبة ريد بول وأمام أنصاره الذين يأتون دائمًا بأعداد كبيرة.

وارتأى الاتحاد الدولي للسيارات (فيفا) اقامة ستة سباقات للسرعة هذا العام، اقيم منها سباقان حتى الان في جائزة اذربيجان الكبرى في نيسان/ابريل الماضي واليوم في النمسا، بالاضافة الى بلجيكا (30 تموز/يوليو) وقطر (8 تشرين الأوّل/أكتوبر) والولايات المتحدة (أوستن، 22 تشرين الأوّل/أكتوبر) والبرازيل (5 تشرين الثاني/نوفمبر).

© 2023 AFP