دورة إيستبورن: كيز تحرز اللقب للمرة الثانية

لندن (أ ف ب) – توجت الأميركية ماديسون كيز بطلة لدورة إيستبورن الانكليزية على الملاعب العشبية في كرة المضرب، للمرة الثانية بعد فوزها على الروسية داريا كاساتكينا 6-2 و7-6 (15-13) السبت في المباراة النهائية.

© غلاين كيرك / اف ب

الأميركية ماديسون كيز تحمل كأس دورة إيستبورن الانكليزية في كرة المضرب في الاول من تموز/يوليو 2023

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وكانت كيز أحرزت اللقب للمرة الأولى عام 2014 وكان باكورة ألقابها في مسيرتها الاحترافية.

وكسبت الأميركية المجموعة الاولى بسهولة 6-2، لكنها عانت الأمرين في الثانية واحتاجت إلى شوط فاصل ماراثوني لحسم النتيجة في صالحها.

وهو اللقب السابع لكيز في مشوارها علما أنها خسرت خمس مباريات نهائية.

في المقابل، خسرت كاساتكينا النهائي الثاني هذا العام بعد دورة أديلاييد الاسترالية، والسابع في مسيرتها الاحترافية المتوجة بستة ألقاب.

© 2023 AFP