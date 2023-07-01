رئيس وزراء كمبوديا يمنع ممثلي فيسبوك من الإقامة في البلد بدون حظر الشبكة

بنوم بنه (أ ف ب) – تراجع رئيس وزراء كمبوديا هون سين عن تهديداته بحجب فيسبوك، لكنه أعلن أنه بات من المحظور على ممثلي شبكة التواصل الإقامة في كمبوديا.

© تانغ شين سوثي / ا ف ب

رئيس وزراء كمبوديا هون سين يحيي مؤيديه خلال تجمع انتخابي لحزب الشعب الكمبودي الحاكم في الأول من تموز/يوليو 2023 في بنوم بنه

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أصدر رئيس الوزراء الذي يباشر حملته الانتخابية للفوز بولاية جديدة، هذا الإعلان مساء الجمعة بعدما هدد خلال النهار بحجب فيسبوك في كمبوديا.

وأعلنت شبكة التواصل في اليوم السابق سحب فيديو لهون سين يهدد فيه معارضيه.

وأعلن هون سين على تلغرام، الموقع الذي بات يتواصل عبره، "لا أنوي حظر فيسبوك في كمبوديا، لست أحمق لحرمان شعب بكامله من متنفّس".

لكنه أعلن في المقابل أن ممثلي الشبكة "لن يسمح لهم بعد الآن بالإقامة في كمبوديا".

بعد ذلك اتهمت وزارة الاتصالات ممثلي فيسبوك بـ"التدخل في شؤون البلاد السياسية"، في سياق تبرير القرار، من غير أن تحدد عدد الأشخاص المعنيين به.

من جهتها امتنعت "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، عن الإدلاء بأي تعليق أو القول ما إذا كان لديها حقا ممثلون في كمبوديا أو عددهم.

وأوصى مجلس الرقابة في ميتا الخميس بتجميد حسابات هون سين في فيسبوك وإنستغرام لستة أشهر بسبب فيديو صوّر في كانون الثاني/يناير.

ويتوعد رئيس الوزراء في الفيديو معارضيه بملاحقات قضائية أو بالضرب بالعصا إن اتهموا حزبه بالتزوير في انتخابات تموز/يوليو.

وبعد ساعات، أعلنت ميتا التزامها بقرار سحب الفيديو الذي اعتبره المجلس "يحتوي على تصريحات تنطوي على نية واضحة في استخدام العنف".

وافادت ميتا في بيان "سننظر في كل التوصيات الصادرة عن المجلس وفي قراره، ونرد على توصية المجلس بتعليق حسابات رئيس الوزراء هون سين فور القيام بهذا التحليل".

وصرح هون سين مساء الخميس أنه توقف عن استخدام الشبكة التي كان يكتب عليها منشورات بانتظام، ويبدو أنه الغى حسابه فيها.

ويحكم هون سين، أقدم قادة العالم، كمبوديا بقبضة من حديد منذ 38 عاما، ويبدو أنه يعتزم نقل السلطة إلى نجله هون مانيت بعد انسحابه.

وتتهمه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان باستخدام القضاء لسحق أي معارضة في البلد، وتم سجن عشرات المعارضين منذ وصوله إلى السلطة.

وفي آخر انتخابات جرت في 2018، فاز حزبه بكل مقاعد البرلمان بعدما أمرت محكمة بحل "حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي" المعارض.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في 23 تموز/يوليو في انتخابات تشريعية وصفت مرة جديدة بأنها "مسرحية" إذ رفضت السلطات تسجيل حزب "ضوء الشموع"، حزب المعارضة الرئيسي وأبرز منافس لرئيس الوزراء.

© 2023 AFP