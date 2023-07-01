طواف فرنسا: البريطاني ييتس يفوز بالمرحلة الأولى أمام شقيقه التوأم

بلباو (إسبانيا) (أ ف ب) – فاز البريطاني آدم ييتس بالمرحلة الاولى من طواف فرنسا للدراجات بنسخته ال110، بحلوله في المركز الاول السبت امام شقيقه التوأم سايمون ليرتدي القميص الاصفر في اليوم الاول من السباق الاشهر عالميا في هذه الرياضة.

الدراج البريطاني ادم ييتس محتفلا بفوزه بالمرحلة الاولى من طواف فرنسا بنسخته ال110. الاول من تموز/يوليو 2023 © توماس سامسون / ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد واقيمت المرحلة في مدينة بلباو الاسبانية على مسافة 182 كلم وقطعها آدم بزمن قدره 4.22.49 ساعات متقدما بفارق 4 ثوان عن شقيقه سايمون و12 ثانية عن السلوفيني تادي يوغاتشار. وهي المرة الاولى التي يفوز بها ييتس (30 عاما) بإحدى مراحل طواف فرنسا، لكن سبق له ارتداء القميص الاصفر على فترة اربعة ايام عام 2020. ترتيب الخمسة الاوائل: 1- البريطاني آدم ييتس 4.22.49 ساعات 2- البريطاني سايمون ييتس بفارق 4 ثوان 3- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 12 ثانية 4- الفرنسي تيبو بينو بفارق 12 ثانية 5- الكندي مايكل وودز بفارق 12 ثانية ترتيب بطولة العالم: 1- آدم ييتس 4.22.39 ساعات 2- سايمون ييتس بفارق 8 ثوان 3- بوغاتشار بفارق 18 ثانية 4- بينو بفارق 22 ثانية 5- وودز بفارق 22 ثانية © 2023 AFP