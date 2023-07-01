مرسيليا يفعِّل بند شراء عقد الدولي المغربي حارث

باريس (أ ف ب) – أعلن نادي مرسيليا ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت في بيان تفعيل بند شراء عقد لاعب الوسط الدولي المغربي أمين حارث من شالكه الألماني.

لاعب وسط المنتخب المغربي أمين حارث (يسار) الغائب الأبرز عن مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة لحظة تواجده مع زملائه لمعاينة ملعب البيت قبل مواجهة فرنسا في الدور نصف النهائي في 14 كانون الأول/ديسمبر 2022

إعلان اقرأ المزيد

ويلعب حارث البالغ من العمر 26 عاما مع مرسيليا على سبيل الإعارة منذ بداية موسم 2021-2022، لكنه غاب عن صفوفه أغلب فترات الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أرغمته على الخضوع لعملية جراحية وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر والمساهمة في إنجازه التاريخي ببلوغه نصف النهائي قبل أن ينهيه في المركز الرابع.

وكان حارث الذي بدأ مسيرته الكروية مع نانت، فرض نفسه ركيزة أسسية في صفوف مرسيليا في الموسم قبل الماضي حيث لعب معه 34 مباراة وسجل خمسة أهداف وساهم في حلوله وصيفا خلف باريس سان جرمان.

وخاض حارث 119 مباراة مع شالكه الذي انتقل الى صفوفه عام 2017 وسجل له 13 هدفا وساهم في إنهائه موسم 2017-2018 في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ البطل.

© 2023 AFP