مسؤول هونغ كونغ التنفيذي يحذر من "المقاومة" في ذكرى إعادة المدينة للصين

هونغ كونغ (الصين) (أ ف ب) – قال المسؤول التنفيذي لهونغ كونغ إن على هذه المدينة أن تحتمي من "قوى مدمرة تنخرط في مقاومة ناعمة" وذلك بينما تحيي السبت الذكرى الخامسة والعشرين لإعادتها للصين.

© ماي جيمس / ا ف ب

المسؤول التنفيذي لهونغ كونغ جون لي (وسط) متحدثا خلال فعالية في مناسبة الذكرى ال25 لإعادة بريطانيا المدينة إلى الصين، في هونغ كونغ في الأول من تموز/يوليو 2023

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أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة للصين في 1997 بموجب نموذج حكم يطبق لمدة 50 عاما تحت عنوان "بلد واحد، نظامان" ضمِن لها حريات أساسية وحكما ذاتيا.

ميّزت تلك الحقوق، على غرار حرية التجمع، هونغ كونغ عن البر الرئيسي وكان الأول من تموز/يوليو فيما ما مضى يوم تظاهرات ينظمها مجتمعها المدني الذي عرف بتعبيره الحر عن آرائه.

لكن في أعقاب تظاهرات عارمة مطالبة بمزيد من الديموقراطية، تخللتها أحيانا أعمال عنف في 2019، فرضت الصين قانونا صارما للأمن القومي، يقضي على معظم أشكال المعارضة من الحياة في هونغ كونغ.

السبت قال رئيس أجهزة الأمن السابق الذي أصبح الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي، إن هونغ كونغ "مستقرة إلى حد كبير" الآن لكنها ما زالت مُستهدفة من دول تعارض تصاعد نفوذ الصين.

وقال في خطاب خلال فعالية بهذه المناسبة "هناك ايضا قوى مدمرة تنخرط في مقاومة ناعمة داخل هونغ كونغ".

تابع "وبالتالي علينا البقاء متيقظين واتخاذ المبادرة بأنفسنا لحماية أمننا القومي".

وأكد أن المدينة وهي مركز مالي تراجع اقتصادها جراء إغلاق الحدود المرتبط بكوفيد وعزلها عن باقي دول العالم، تخطو في "المسار السريع نحو استعادة الحياة الطبيعية".

وقال لي "خلال السنة الماضية أخرجت الحكومة هونغ كونغ من ظلال الوباء وزرعت الثقة والأمل وسط تجربة صعبة" مضيفا أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة "3,5 إلى 5,5 بالمئة" في 2023.

أدى لي اليمين رئيسا تنفيذيا لهونغ كونغ في الأول من تموز/يوليو العام الماضي بعد أن ترشح للمنصب من دون منافس وبدعم من بكين. وكان قبل ذلك رئيس أجهزة الأمن المسؤولة عن تطبيق الرد الأمني على تظاهرات 2019.

ومع ذلك قال خبراء في مجال الصحة إن المدينة سجلت أحد أسوأ معدلات الوفيات بالفيروس في العالم، لاسباب تعود في معظمها إلى معدلات تلقيح منخفضة وخصوصا لدى فئة كبار السن المعارضين للقاحات، عندما خرقت المتحورة أوميكرون دفاعات المدينة في أواخر 2012.

- تحذير للنشطاء -

كانت شوارع هونغ كونغ الهادئة السبت أبعد ما يكون عما شهدته في سنوات سابقة عندما كان مئات الآلاف من سكان المدينة ينزلون في مسيرات للتعبير عن مظالمهم.

وقالت الشرطة إنها لم تتلق أي طلب لتنظيم مسيرات عامة السبت.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 6000 من عناصر الشرطة نُشروا في محيط المدينة لضمان النظام.

وقال خمسة نشطاء لوكالة فرانس برس إن السلطات "ذكّرتهم" بوجوب عدم تنظيم أي احتجاجات في الأول من تموز/يوليو أو خلال الفترة التي تسبق إحياء الذكرى.

وقال اثنان منهم طلبا عدم الكشف عن هويتيهما خشية أعمال انتقام، إن الاحاديث جرت في مراكز شرطة وكانت مقتضبة.

منذ تطبيق قانون الأمن القومي، سُجن عشرات من شخصيات المعارضة أو أقيلوا من مناصبهم أو غادروا المدينة إلى الخارج.

ويقول منتقدون، من بينهم دول غربية كبرى، إن بكين تخلت عن وعدها الحفاظ على الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

لكن سلطات البر الرئيسي والمسؤولين في هونغ كونغ يدافعون عن قانون الأمن والتعديلات القانونية بصفتها ضرورية لإرساء النظام ويشددون على أن الحريات المدنية لم تُمس.

ومن ناحيتهم يحاول مسؤولون محليون بث أجواء احتفالية لمناسبة الذكرى بتقديم حسومات في المطاعم وبطاقات دخول مجانية إلى المتاحف وخدمة نقل عام مجانية.

© 2023 AFP