مقتل 48 شخصاً على الأقلّ في حادث مروري في كينيا

نيروبي (أ ف ب) – لقي 48 شخصاً على الأقلّ حتفهم وأصيب 30 آخرون بجروح في حادث مروري وقع في غرب كينيا مساء الجمعة عندما اصطدمت شاحنة بمركبات أخرى وبمارة في طريق يشهد حركة كبيرة، على ما أعلنت الشرطة.

© - / ا ف ب تي في/ا ف ب

صورة ماخوذة من فيديو لوكالة فرانس برس في 30 حزيران/يونيو 2023 تظهر حطام سيارات في موقع حادث على طريق سريع بين مدينتي كيريشو وناكورو في كينيا

إعلان اقرأ المزيد

وقال المسؤول في الشرطة جيفري مايك لوكالة فرانس برس إنّ الحادث وقع عند تقاطع مزدحم على الطريق السريع بين مدينتي كيريشو وناكورو، "وفي الوقت الراهن يمكننا تأكيد مقتل 48 شخصاً".

وأضاف "تقديراتنا تشير إلى وجود شخص أو اثنين عالقين تحت الشاحنة".

وعن الجرحى قال "أصيب ثلاثون شخصاً بجروح خطرة ونُقلوا إلى مستشفيات مختلفة".

ووقع الحادث قرابة الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 15,30 ت غ) على طريق سريع يربط بين مدينتي كيريشو وناكورو في غرب البلاد ويشهد حركة نشطة جدا.

وأوضح قائد الشرطة المحلية في منطقة ريفت فالي، توم مبويا أوديرو أن سائق الشاحنة المتجهة إلى كوريشو "فقد السيطرة عليها وأصطدم بثماني مركبات وعدة دراجات نارية وبأشخاص كانوا على جانب الطريق".

وقال الطبيب كولنز كيبكوتش في مستشفى كيريشو الرئيسي إن 45 جثة نُقلت إلى هذا المستشفى في حين نقلت أخرى إلى مؤسسات أخرى.

وأعلن الصليب الأحمر الكيني الذي أرسل سيارات إسعاف ومسعفين إلى مكان الحادث، أن الأمطار الغزيرة تعيق عمليات الانقاذ.

وأوردت محطات تلفزيونية عدة لقطات لسيارات لحقت بها أضرار جسيمة.

وقالت مورين جيبكويش التي شهدت الحادث "كانت الشاحنة تسير بسرعة كبيرة ويستخدم سائقها البوق" مضيفة "حاول تجنب سيارات عدة قبل أن ينتهي به المطاف في السوق".

ومضت تقول "سمعت أشخاصا يقولون إن خللا طرأ على فرامل الشاحنة لكني أجهل إن كان ذلك صحيحا".

عبر تويتر، قال وزير النقل كيبشومبا موركومين إن تحقيقا سيباشر بعد انتهاء عمليات الانقاذ لتحديد ملابسات الحادث.

وقال إريك موتاي حاكم ولاية كريشو في منشور على فيسبوك "قلبي محطّم".

وأضاف "قلبي ينفطر على العائلات التي فقدت للتوّ أحبّاءها"، مشدّداً على أنّها "لحظة قاتمة لأبناء منطقة كيريشو" الجبلية المعروفة بمزارع الشاي الكبيرة.

وتفيد الهيئة الوطنية للنقل والسلامة أن 4690 شخصا قتلوا في حوادث مرورية العام الماضي في كينيا.

وتشهد طرقات إفريقيا الكثير من الحوادث. وأدى حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة إلى مقتل 20 شخصا في كانون الثاني/يناير في السنغال بعد أسبوع على مقتل 40 شخصا في حادث آخر.

© 2023 AFP