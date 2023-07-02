إعادة انتخاب الصيني شو دونيو مديرا لمنظمة الأغذية والزراعة

روما (أ ف ب) – أعيد انتخاب المدير العام المنتهية ولايته لمنظمة الاغذية والزراعة (فاو) شو دونيو الأحد على رأس الوكالة التابعة للامم المتحدة والتي تتخذ من روما مقرا، وهو أول صيني يشغل هذا المنصب.

© فيسنزو بينتو / ا ف ب

شو دونيو، المرشح لمنصب مدير منظمة الاغذية والزراعة في روما في 22 حزيران/يونيو2019

إعلان اقرأ المزيد

وتم التصويت على إعادة انتخاب دونيو، المرشح الوحيد للمنصب، بغالبية 168 صوتًا من أصل 182، في اقتراع سري للمؤتمر الوزاري الذي تعقده المنظمة كل عامين، وفق ما ذكرت الوكالة الأممية في بيان.

تمتد ولايته الجديدة من الأول من آب/أغسطس حتى 31 تموز/يوليو 2027.

وقبل انضمامه إلى الفاو في 2019، خلفاً للبرازيلي خوسيه غرازيانو دا سيلفا، شغل شو دونيو (59 عاماً) منصب نائب وزير الزراعة وشؤون الريف في الصين. واعتبر انتخابه من الدورة الأولى حينها اشارة إلى اهتمام الصين بقضايا الغذاء وتولي مناصب قيادية في الهيئات الدولية.

درس شو دونيو تربية النباتات وعلم الوراثة في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، وحصل على دكتوراه في العلوم البيئية من جامعة فاخينينجن في هولندا.

يمكن انتخاب المدراء العامين لمنظمة الأغذية والزراعة لولايتين متتاليتين حدا أقصى.

© 2023 AFP