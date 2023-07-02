الإعلان عن مشروع لتوسيع استغلال حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي

القدس (أ ف ب) – أعلنت المجموعة المشغلة لحقل غاز ليفياثان الأحد اعتزامها مدّ خط أنابيب بحري ثالث يربط الحقل بمنصته التشغيلية في إسرائيل لزيادة قدرته الإنتاجية.

© جاك غويز / ا ف ب

منصة حقل ليفياثان للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط من شاطئ ناشوليم الإسرائيلي في 29 آب/أغسطس 2022

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تشغّل حقل ليفياثان مجموعة شركات هي "نيوميد إنرجي" و"شيفرون ميديترينيان ليمتد" (سي إم إل) و"ريشيو إنرجيز".

وقالت المجموعة في بيان إنها اتخذت قرارا لمدّ خط أنابيب ثالث تحت البحر يربط الحقل بمنصته الواقعة على بعد عشرة كيلومترات من الساحل الإسرائيلي.

وذكرت أن "الميزانية الإجمالية للمشروع تناهز 568 مليون دولار".

سيؤدي خط الأنابيب الجديد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للحقل بشكل كبير، وفق البيان الذي توقع بدء أعمال استغلاله في النصف الثاني من عام 2025.

ومن المتوقع أن يرفع طاقة الانتاج من 12 مليار حاليا إلى 14 مليار متر مكعب سنويا.

اكتُشف الحقل المتوسطي عام 2010 على بعد حوالى 130 كيلومترا غرب مدينة حيفا، ويحتوي على موارد قابلة للاستغلال تقدر بنحو 605 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفق مجموعة الشركات الإسرائيلية الأميركية المشغّلة.

وليفياثان هو أكبر حقل للغاز الطبيعي في مياه إسرائيل التي تنتج أيضا الغاز من حقلي تمار وكاريش البحريين.

من جهته، قال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لشركة "نيوميد إنرجي"التي تمتلك حقوق استغلال أكثر من 45% من ليفياثان، إن "توسيع الطاقة الإنتاجية... سيمكننا من توفير المزيد من الغاز الطبيعي للسوق المحلية والإقليمية وقريبا أيضا السوق العالمية".

بدأ استغلال الحقل عام 2019، ويتم تصدير انتاجه إلى الأردن ومصر، كما يزوّد السوق المحلية الإسرائيلية.

© 2023 AFP