بطولة إنكلترا: المجري سوبوسلاي إلى ليفربول الإنكليزي

ليفربول (أ ف ب) – أكد نادي ليفربول الإنكليزي ضمّ لاعب الوسط الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي من لايبزيغ الألماني، بعد دفع البند الجزائي البالغة قيمته 76 مليون دولار.

© أود أندرسن / ا ف ب/AFP

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وسيعزّز اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً خيارات خط وسط الـ"ريدز" بعد وصول الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الفائز بكأس العالم 2022.

وقال سوبوسلاي لموقع ليفربول الإلكتروني إن "الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت طويلة حقًا، لم يكن الأمر بهذه السهولة. ولكن في النهاية أنا هنا، أنا سعيد ولا أطيق الانتظار للبدء".

وأضاف أن هذا "ناد تاريخي حقاً، لاعبون جيدون فعلاً، مدرب جيد، كل شيء جيد. بالنسبة لي كان الأمر مثالياً لاتخاذ الخطوة التالية في نادٍ مماثل. الجماهير، الملعب، كل شيء جيد حقاً".

وسجل سوبوسلاي 20 هدفاً في 91 مباراة خاضها في صفوف لايبزيغ منذ انضمامه إليه قادماً من سالزبورغ النمسوي في كانون الثاني/يناير 2021 خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسيرتدي المجري القميص رقم ثمانية خلفاً للغيني نابي كيتا، ليسير على خطى أحد أبطال طفولته ستيفن جيرارد.

وقال سوبوسلاي "لدي وشم لستيفن جيرارد. عندما كنت طفلاً، لأكون صريحاً، لم أشاهد الكثير من كرة القدم، ولكن عندما يكون دوري أبطال أوروبا، كنت أشاهده وكان أحد أكبر اللاعبين"، مقدماً الشكر في الوقت نفسه إلى لايبزيغ حيث "تمكّنت من تعلّم الكثير".

© 2023 AFP