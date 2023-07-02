جائزة النمسا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويعزز صدارته لبطولة العالم

Spielberg bei Knittelfeld (النمسا) (أ ف ب) – أحرز الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) الأحد المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم في الفورمولا واحد، وهو سابع فوز له هذا الموسم والخامس توالياً.

© فلاديمير سيميشيك / ا ف ب/AFP

سائق ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن محتفلاً بفوزه في جائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة سبيلبيرغ رينغ في 2 تموز/يوليو 2023

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وبهذا الفوز، عزز الهولندي صدارته في مسعاه إلى لقب ثالث توالياً، فيما حل سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ثانياً، وأكمل المكسيكي سائق ريد بول أيضاً سيرخيو بيريس عقد منصة التتويج بحلوله ثالثاً.

وفيما كان مبتعداً في الصدارة قبل وصوله إلى جبال ستيريا، بات بطل العالم في الموسمين السابقين منفرداً بفارق كبير في صدارة بطولة العالم (81 نقطة) أمام زميله بيريس.

كما أصبح الهولندي صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات في جائزة النمسا الكبرى، مع أربعة انتصارات، متقدماً على الفرنسي آلان بروست (3).

في المقابل، احتل الإسباني سائق فيراري كارلوس ساينس جونيور والبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) المركزين الرابع والخامس توالياً.

وبهذا الفوز الثاني والأربعين له في مسيرته في الفورمولا واحد، أصبح "ماد ماكس" بعمر الخامسة والعشرين على أعتاب لقب ثالث توالياً من دون منازع.

وقال في هذا الصدد "لا أريد التفكير في ذلك، فأنا أركز على العمل مع الفريق وعملنا جيداً طوال عطلة نهاية الأسبوع، لذلك أنا سعيد ولا أطيق الانتظار حتى أكون على حلبة سيلفرستون" في جائزة بريطانيا الكبرى الأحد المقبل.

وحافظ فيرستابن على الصدارة منذ انطلاقته من المركز الأول في اللفة الأولى التي أعقبتها دخول سيارة الأمان بسبب خروج سيارة ألفا تاوري التي يقودها الياباني يوكي تسونودا إلى المنطقة الحصوية، لكنه نجح بإعادتها إلى منصة الصيانة والعودة إلى المسار.

وسرعان ما بدأ فيرستابن في توسيع الفارق أمام لوكلير. بينما سُمع البريطاني بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون وهو يشتكي من سيارته مرسيدس وصعوبة إبقائها ضمن حدود المسار، فتلقى عقوبة خمس ثوان وأنهى السباق سابعاً.

وفي اللفة الثالثة عشرة، انسحب الألماني نيكو هولكنبرغ (هاس) بسبب مشكلة ميكانيكية، فطُبّق نظام سيارة الأمان الافتراضية واستغلتها الفرق لتبديل الإطارات.

ويمكن لفيرستابن أن يبتعد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز في جائزة النمسا الكبرى، ذلك أن انتصاره الأحد جاء تزامناً مع إعلان الشركة المنظمة لبطولة العالم تجديد عقد السباق حتى عام 2030.

وكانت جائزة النمسا الكبرى عادت الى روزنامة بطولة العالم مؤخراً بعقد حتى عام 2027 قبل أن يتم تجديده لثلاث سنوات إضافية.

وأقيم السباق النمسوي للمرة الأولى في العام 1964، في حين تقام النسخة السادسة والثلاثون اليوم.

ويقام السباق على حلبة سبيرلبيرغ في سلسلة جبال في منطقة ستيريا على حلبة صممها المهندس الشهير هرمان تيلكه.

© 2023 AFP