جولة دبلوماسية أوروبية لبايدن بين 9 و13 تموز/يوليو

واشنطن (أ ف ب) – يقوم الرئيس الاميركي جو بايدن بجولة دبلوماسية أوروبية بين التاسع والثالث عشر من تموز/يوليو، يزور خلالها المملكة المتحدة ويحضر قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا قبل أن يتوجه الى فنلندا، وفق ما اعلن البيت الأبيض الاحد.

© جيم واتسون / ا ف ب/AFP

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث في البيت الابيض في واشنطن في 30 حزيران/يونيو 2023.

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وسيلتقي بايدن الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن بهدف "تعزيز الصلات الوثيقة" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بحسب ما قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار.

ويتوجه بعدها الى فيلنيوس عاصمة ليتوانيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي يومي 11 و12 تموز/يوليو، وفق ما ذكرت في بيان.

وفي المحطة الاخيرة من جولته في هلسنكي، يحضر بايدن قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال في 13 تموز/يوليو.

انضمت فنلندا رسميا الى الحلف الأطلسي في نيسان/ابريل. وكانت طلبت انضمامها في شباط/فبراير 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومثلها فعلت السويد.

والسويد "مدعوة" للانضمام إلى الحلف منذ حزيران/يونيو 2022، لكن ترشحها الذي يجب أن تصادق عليه الدول ال31 الأعضاء، يعارضه كل من تركيا والمجر.

وقبل جولته، يستقبل بايدن رئيس الوزراء السويدي اولف كريسترسون الاربعاء في البيت الابيض لمناقشة عملية انضمام بلاده.

وقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إنه يريد ان تتلقى بلاده التي تتصدى للغزو الروسي "دعوة" للانضمام الى حلف شمال الاطلسي بعد الحرب خلال قمة مهمة هذا الشهر.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف، قال زيلينسكي "نحن بحاجة في قمة فيلنيوس إلى إشارة واضحة للغاية وجليّة مفادها أنّه يمكن لأوكرانيا أن تصبح بعد الحرب عضواً كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي".

وأضاف أنّ "هذه الدعوة للانضمام إلى الحلف هي الخطوة الأولى، خطوة عملية جدّاً، وستكون مهمّة جدّاً بالنسبة إلينا".

يلتقي دبلوماسيون كبار من تركيا والسويد الخميس تزامنا مع زيارة كريسترسون الى البيت الابيض، في مقر حلف الاطلسي في بروكسل لاجراء محادثات حول طلب ستوكهولم الانضمام الى الحلف.

وكانت تركيا تراجعت عن اعتراضها على ترشح فنلندا التي اصبحت عضوا في حلف الاطلسي في نيسان/ابريل.

ضغط مسؤولون غربيون والولايات المتحدة خصوصا على أنقرة لإعطاء الضوء الأخضر، مشددين على أن السويد وفت بشروط اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا العام الماضي.

ويشمل هذا الاتفاق التزاما بتنفيذ حملة أمنية ضد مجموعات كردية معارضة على غرار حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة على أنه "إرهابي" علما بأنه مدرج على لائحتها السوداء.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيسعى خلال زيارته لبريطانيا الى "تقوية العلاقة الوثيقة بين دولتينا بشكل اضافي" مشيرا الى انه سيتم إعلان تفاصيل إضافية عن الزيارة قريبا.

© 2023 AFP