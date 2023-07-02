قائد ميداني أوكراني يشكو ضعف المدرعات الفرنسية على خط الجبهة

منطقة دونتسك (أوكرانيا) (أ ف ب) – تعاني مدرعات "آ أم أكس-10 آر سي" قدّمتها فرنسا الى أوكرانيا للاستخدام في المعارك ضد القوات الروسية، من ضعف في التصفيح يجعلها "غير ملائمة" للمعارك على خط الجبهة، وفق ما أكد قائد ميداني أوكراني.

© جينيا سافيلوف / ا ف ب

قائد الكتيبة في لواء المشاة البحري السابع والثلاثين "سبارتانيتس" بحسب اسمه الحربي (يسار) يتحدث إلى عنصر من قوات البحرية أمام مدرعة من طراز "أوشكوش" قرب خط الجبهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا في 30 حزيران/يونيو 2023

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وراقب قائد كتيبة في لواء المشاة البحري السابع والثلاثين في الجيش الأوكراني، قدّم نفسه باسمه الحربي "سبارتانيتس"، أداء هذه المعدات المصنّفة في خانة المدرعات القتالية الخفيفة، في ميدان المعركة.

وقال لوكالة فرانس برس إن هذه المدرعات "تستخدم لعمليات قصف مساندة بسبب تصفيحها الخفيف. تسليحها جيد، أدوات المراقبة المزودة بها جيدة جدا. لكن التصفيح الخفيف هو ما يجعلها غير ملائمة" في عمليات الهجوم.

ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كانون الثاني/يناير الماضي بتزويد أوكرانيا هذه المدرعات المجهزة بدواليب غير مجنزرة تتيح لها التحرك بسرعة، وبمدفع من عيار 105 ملم.

وبعد أربعة أشهر من ذلك، باتت هذه المدرعات منتشرة على الجبهة. الا أن تصفيحها الخفيف كشف نقاط ضعفها على خطوط تماس تتسم بكثافة القصف وباستخدام قذائف المدفعية الثقيلة.

مقتل الطاقم

وقال سبارتانيتس، وهو ضابط برتبة رائد يبلغ من العمر 34 عاما، "في بعض الحالات انفجرت قذائف من عيار 152 ملم على مقربة منها، واخترقت شظاياها العربة"، مشيرا الى أن ذلك أدى مرة على الأقل الى مقتل طاقم المدرعة.

وأوضح أن "قذيفة انفجرت على مقربة من العربة، اخترقت الشظايا التصفيح، ما أدى لانفجار مخزون القذائف" على متن المدرعة، مشيرا الى أن "طاقمها المؤلف من أربعة أشخاص كان في داخلها، وقضى" أفراده.

وتواجه المدرعات الفرنسية كذلك صعوبات في علبة تغيير السرعة، قد يكون سببها استخدامها على طرق ترابية غير معبّدة، وفق الضابط نفسه.

ورأى أن "إرسال هذه المدرعات (الى الهجوم) لكي تتعرض للتدمير (...) هو غير ذي فائدة، لأن ذلك يشكّل خطرا على الطاقم بالدرجة الأولى".

ولم يحدد الرائد سبارتانيتس عدد مدرعات "آ أم أكس-10 آر سي" الموجودة في حوزة كتيبته، ورفض إطلاع فرانس برس على صور لها في ميدان المعركة.

وكان الخبير العسكري الفرنسي ميشال غويا اعتبر في كانون الثاني/يناير أن سرعة تحرك هذه المدرعات تجعلها تصلح لأداء دور خلفي على الجبهة أو "الاستغلال بشكل سريع لاختراقات" تحققها القوات الهجومية.

وشدد على أن "آ أم أكس-10 آر سي" ليست مجهزة "لتواجه دبابات الميدان المزودة بمدافع أكبر"، لافتا الى ضعف تصفيحها إزاء "كل الأسلحة الميدانية الحديثة المضادة للدبابات".

ووفق موقع "أوريكس" لرصد خسائر طرفي القتال على صعيد المعدات استنادا الى صور متاحة من أرض المعركة، تركت القوات الأوكرانية ثلاث مدرعات من هذا الطراز على الأقل في أرض المعركة بعدما باتت غير صالحة للاستخدام.

وأكد سبارتانيتس أن أفراد كتيبته تدربوا لشهر في فرنسا على استخدام هذه المدرعات، لكن ذلك لم يكن كافيا للتمكن منها بشكل كامل.

أفضلية أميركية وبريطانية

ووفق الجيش الفرنسي، تزن مدرعة "آ أم أكس-10 آر سي" 20 طنا ويكفي تصفيحها للتصدي لأسلحة المشاة الخفيفة.

وتعمل القوات الفرنسية بشكل تدريجي على استبدال هذه المدرعة التي تعود الى السبعينات من القرن الماضي، بأخرى حديثة من طراز "جاغوار".

وأكد القائد العسكري الأوكراني أن المدرعات الأميركية من طراز "أوشكوش" والبريطانية من طراز "هاسكي"، والتي تم تزويد أوكرانيا بها كذلك، ملائمة أكثر وذات فاعلية أكبر من الفرنسية.

وتم تطوير هاتين المدرعتين بشكل يتيح لهما تحمّل العبوات الناسفة والكمائن.

وأشار سبارتانيتس إلى أن أبواب هاتين المدرعتين قادرة على الحماية من "أربع ضربات" مباشرة من قذائف صاروخية من نوع "آر بي جي".

وأكد أنه في حال انفجار لغم أرضي بمدرعة "أوشكوش"، يمكن لذلك أن يؤدي الى فصل دولابها عن هيكلها، الا أن ذلك "لا يثير قلق" المشاة نظرا لقدرتها على مواصلة التقدم.

© 2023 AFP