السعودية تمدد خفض الانتاج بمعدل مليون برميل يوميًا

الرياض (أ ف ب) – أعلنت المملكة العربية السعودية الاثنين تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا، في محاولة لتحسين الأسعار التي تشهد تراجعًا.

إعلان اقرأ المزيد

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن مصدر بوزارة الطاقة أن الخفض الذي بدأ سريانه في تموز/يوليو سيستمر في آب/أغسطس مع "إمكانية تمديده".

وقالت الوكالة نقلًا عن المصدر ذاته إن هذا الخفض الطوعي الإضافي "يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار البترول وتوازنها".

مع هذه الخطوة يبقى الإنتاج اليومي لأكبر مصدر للنفط في العالم عند حوالى تسعة ملايين برميل يوميا.

ويأتي ذلك بعدما أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الخفض الذي جاء في أعقاب اجتماع منتجي النفط الشهر الماضي، أنه من المرجح أن يكون "قابلاً للتمديد".

جاء ذلك في أعقاب قرار اتخذه في نيسان/أبريل عدد من أعضاء أوبك+ بخفض الإنتاج طواعية بأكثر من مليون برميل في اليوم في خطوة مفاجئة دعمت الأسعار لفترة وجيزة.

يحاول منتجو النفط التصدي لانخفاض الأسعار وتقلبات السوق والتداعيات المستمرة للغزو الروسي لأوكرانيا وتعثر تعافي اقتصاد الصين.

تعتمد المملكة العربية السعودية على ارتفاع أسعار النفط لتمويل أجندة طموحة تريد من خلالها الابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويقول محللون إن المملكة تحتاج إلى تسعير النفط عند 80 دولارًا للبرميل لتستقيم توقعات ميزانيتها، وهو أعلى بكثير من متوسط الأسعار الأخيرة.

© 2023 AFP