السفيرة الأميركية لدى روسيا تلتقي الصحافي المسجون ايفان غيرشكوفيتش

واشنطن (أ ف ب) – سمحت روسيا الاثنين للسفيرة الأميركية لديها بلقاء الصحافي إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال المسجون في البلاد بعد رفض دام أكثر من شهرين لطلبات زيارته، حيث أفادت أنه بصحة جيدة.

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وأعلنت الخارجية الأميركية أن السفيرة لين تريسي التقت غيرشكوفيتش في سجن ليفورتوفو في موسكو للمرة الثانية منذ احتجازه في 29 آذار/مارس خلال قيامه بمهمة صحافية في جبال الأورال.

وقال متحدث باسم الخارجية "أفادت السفيرة تريسي أن السيد غيرشكوفيتش يتمتع بصحة جيدة ويحافظ على قوته، على الرغم من ظروفه".

وغيرشكوفيتش الذي عمل سابقا في وكالة فرانس برس هو أول صحافي غربي تعتقله موسكو بتهمة التجسس منذ الحقبة السوفياتية، وسط تدهور حاد في العلاقات بسبب حرب أوكرانيا.

ونفت الولايات المتحدة و"وول ستريت جورنال" و"غيرشكوفيتش" بشدة تهمة التجسس.

وأضافت الخارجية أنها ستواصل الضغط من أجل الإفراج عنه، وإلى أن يتم ذلك ستضغط من أجل الحق القنصلي بزيارته بشكل مستمر.

ورفضت روسيا طلبات عدة من قبل السفارة الأميركية لزيارة غيرشكوفيتش منذ لقاء السفيرة به في نيسان/أبريل، ما أثار احتجاج واشنطن التي اتهمت روسيا بانتهاك البروتوكول.

وأشارت روسيا إلى أن رفضها نابع من عدم منح الولايات المتحدة تأشيرات لصحافيين من وسائل إعلام روسية رسمية لمرافقة وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال زيارة له إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي في كلمة له أمام مجلس العلاقات الخارجية عن قلقه بشأن رفض روسيا السماح بزيارة غيرشكوفيتش، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواصل ضغوطها "كل يوم تقريبا".

وقال بلينكن "في الوقت نفسه، نواصل استكشاف سبل إعادته إلى الوطن" مع بول ويلان، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية مسجون في روسيا منذ أكثر من أربع سنوات.

وآخر مرة زارت فيها السفيرة الجندي السابق ويلان كانت في أيار/مايو في سجن بمنطقة موردوفيا التي تقع على بعد 400 كيلومتر جنوب شرق موسكو وتشتهر بسجونها القاسية.

ورفضت محكمة في موسكو في 22 حزيران/يونيو استئنافا لإطلاق سراح غيرشكوفيتش. وقالت السفيرة تريسي التي حضرت الجلسة إن بلادها "أصيبت بخيبة أمل شديدة".

وقلصت الولايات المتحدة بشدة الاتصالات رفيعة المستوى مع روسيا منذ غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، لكنها أجرت اتصالات لترتيب عمليتي تبادل لسجناء.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أفرجت روسيا عن نجمة كرة السلة بريتني غراينر التي أدينت بتهمة حيازة مواد مخدرة مقابل الإفراج عن فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة بتهمة تهريب أسلحة.

© 2023 AFP