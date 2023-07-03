بطولة إنكلترا: برايتون يتعاقد مع الحارس الهولندي فيربروخن

لندن (أ ف ب) – أعلن فريق برايتون سادس الدوري الإنكليزي لكرة القدم تعاقده مع حارس المرمى الهولندي الشاب بارت فيربروخن من أندرلخت البلجيكي الإثنين.

© فيرجيني لوفور / بلغا/ا ف ب

سيحمل فيربروخن ألوان برايتون بدءاً من الموسم المقبل

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وكلّف الحارس البالغ 20 عاماً فريق "سيغالز" 16 مليون جنيه استرليني (20 مليون دولار) حسب تقارير صحافية، ووقع معه عقداً لخمس سنوات.

واختير فيربروخن أفضل لاعب مع أندرلخت الموسم الماضي، رغم صعوده إلى الفريق الأوّل في كانون الاول/ديسمبر.

وساعد العملاق البلجيكي على بلوغ ربع نهائي بطولة كونفرنس ليغ، الثالثة من حيث الأهمية في أوروبا بعد دوري الأبطال ويوروبا ليغ، واستدعي الى المنتخب الهولندي للمرة الأولى في آذار/مارس.

وحلّ برايتون سادساً في الدوري الموسم الماضي، وتأهل للبطولات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

واستبعد المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي الحارس الإسباني روبرت سانشيس منتصف الموسم لمصلحة جايسون ستيل القادر على التمرير من الخلف.

وقال دي تزيربي "أنا سعيد جداً للتوقيع مع بارت. هو معتاد على اللعب بأسلوب يشبهنا، ولن يواجه مشكلة بالتأقلم مع المجموعة".

واصبح فيربروخن رابع لاعب يضمّه برايتون هذا الصيف، بعد المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، ولاعبي الوسط جيمس ميلنر والألماني من أصل سوري محمود داهود.

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