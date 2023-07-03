بطولة انكلترا: المخضرم هودجسون يمدّد عقده مع كريستال بالاس

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي كريستال بالاس الإنكليزي الاثنين، أن مدربه روي هودجسون الذي يحتفل بعيد ميلاده السادس والسابعين في آب/أغسطس المقبل، سيبقى في منصبه بالدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المقبل.

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وعاد مدرب المنتخب الإنكليزي السابق الذي استلم المهمات الفنية للنادي اللندني من 2017 إلى 2021، إلى كريستال بالاس في آذار/مارس الماضي بعد إقالة الفرنسي باتريك فييرا، عندما كان الفريق يبتعد بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وتحت قيادة هودجسون، فاز كريستال بالاس بخمس مباريات، وتعادل في ثلاث وخسر ثلاثاً، لينهي الموسم في المركز الحادي عشر المريح للبقاء في دوري الأضواء.

وعلّق المدرب المخضرم عبر موقع النادي الإلكتروني قائلاً "أنا سعيد للغاية وفخور بالتمديد في كريستال بالاس".

وأضاف هودجسون "أعرف ماهيّة الأشخاص الرائعين لدينا هنا. إنه مزيج رائع من الشباب والإمكانات، إلى جانب لاعبين أصحاب خبرة"، محدداً هدفه في الموسم المقبل بأن يكون "في النصف الأول من الترتيب" للمرة الأولى منذ العام 2015.

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